ladder [lǽdəːr]

n. 사다리 v. 사다리로 오르다

(연상). lad (소년)들이 더 (→래더:) 잘 오르는 것이 사다리 다.

(놀이터에 사다리 놀이시설이 있다)



He climbed up the ladder. 그는 사다리로 올라갔다.



clutch [klʌtʃ]

n. (자동차의) 클러치; 움켜잡음 v.움켜잡다

(연상). 자동차의 클러치 (→클러치)는 축으로부터 오는 동력을 움켜잡는 기능을 한다.



She clutched her daughter to her breast.그녀는 딸을 가슴에 꼭 껴안았다.



track [træk]

n. (기차의) 선로; 경주로; 지나간 자국 v. 추적하다

(연상). 육상 경기장 트랙 (→트랙)에서 뒤 선수가 앞 선수의 지나간 자국 을 추적한다.

The frozen road showed many tracks of cars.

그 얼어붙은 도로에는 자동차가 지나간 자국이 많이 있었다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의