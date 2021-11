row [rou]

v. (노로) 배를 젓다 n. 줄, 열

(연상). 노(→로우)로 배를 젓는다 .

We rowed into the sea.



우리는 바다로 배를 저어 나갔다.



route [ru:t]

n. 길 (road), 노선

(연상). 적의 침공 루트 (→루:트)라 할 때 루트는 길 을 말한다.



The bus driver did not seem to know the route.버스 기사는 그 길을 모르는 것 같았다.

load [loud]

n. 짐; (정신적) 부담 v. 짐을 싣다; (총에) 장전하다

(연상). 로드 (road: 길)(→로우드)는 짐을 싣고 , 짐 을 나르는 곳이다.

The tanker is loading oil.

유조선은 기름을 싣고 있다.

파. loaded a. 짐을 실은 ; (총이) 장전 된

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의