대한적십자사 울산광역시지사는 19일 대한적십자사의 착한 유제품 소비 운동인 'Thank you 캠페인'을 통해 마련된 유제품(멸균우유) 575박스와 손소독제를 울산지역 내 결연세대 575가구에 전달했다.

'Thank you 캠페인'은 건강하고 착한 국산 유제품 소비 장려를 통해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소외된 이웃들에게 유업체와 적십자사가 함께 사랑을 전하는 따뜻한 캠페인으로 △매일유업 △빙그레 △남양유업 △롯데푸드 △연세우유 △일동후디스 △건국유업 등이 후원사로 참여해 함께 사랑을 전달했다.



김철 대한적십자사 울산광역시지사 회장은 "많은 사람들의 캠페인 참여로 마련된 건강한 유제품을 지역사회의 어려운 이웃들에게 전할 수 있어 기쁘게 생각한다"au "앞으로도 울산적십자사는 우리사회의 소외된 이웃들이 보호받을 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 말했다.울산적십자사는 지속적으로 도움이 필요한 658가구와 결연을 맺어 매월 부식품·생활용품 등의 물품지원을 시행하고 있으며, 2021년 10월 31일을 기준으로 약 197,400,000원 상당의 지원을 시행했다.

