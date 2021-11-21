[ÅëÀÏÄ®·³] ´ÙÀ½ ¼¼´ë¸¦ À§ÇÑ ÅëÀÏ±â¹Ý ±¸Ãà

|¹ÚÀÏ¼Û ÅëÀÏ±â¹ÝÁ¶¼º ÇÑ¹ÎÁ·Æ÷·³ °øµ¿´ëÇ¥·¹®ÇÐ¹Ú»ç
ÇÑ±¹ ÅëÀÏÁ¤Ã¥, ¹Î°£Â÷¿ø ÇÏÀ§ÅëÇÕ Åä´ë ¿Ü¸éÇØ
³²ºÏ±³·ù Æø È®´ëÇØ ÅëÀÏ±â¹Ý ÅºÅºÈ÷ ±¸ÃàÇØ¾ß
´ÙÀ½ ¼¼´ë¿¡ ÀÌ¸£·¯ ¿ÏÀüÇÑ ÅëÀÏ±¹°¡ ÀÌ·ïÁú °Í
ÇÑ¹ÎÁ·ÀÇ ÅëÀÏ°ú ¹ø¿µÀº ÇÏ´ÃÀÌ ÀÌ ½Ã´ë ¿ì¸® ¸ðµÎ¿¡°Ô ³»¸®½Å ½Å¼ºÇÑ ¼Ò¸íÀÌ¸ç Ã¥¹«´Ù. ¹Ì·¡ÇÐÀÚµéÀº Áö±¸ÃÌ °÷°÷¿¡¼ »ì¾Æ°¡°í ÀÖ´Â ¿ì¸® ¹ÎÁ·ÀÌ Áö´Ñ ¿ì¼öÇÑ ÀÚÁú°ú ¿ª·®À» À¶ÇÕÇØ ÅëÀÏ±¹°¡¸¦ ÀÌ·ç¸é 21¼¼±â Áß¹ÝÀÎ 2050³â²² ¿ì¸®°¡ Áö±¸ÃÌÀÇ »õ·Î¿î ¹Ì·¡¸¦ ¿¾î°¡´Â 3´ë °±¹À¸·Î µµ¾àÇØ ÀÎ·ù¹®¸íÀÇ Áß½ÉÃà¿¡ µî±ØÇÑ´Ù°í ¿¹ÃøÇÑ´Ù.
ÅëÀÏ°úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ¹ÌÆ®¶ó´Ï(David Mitrany)ÀÇ ÅëÇÕ(integration)ÀÌ·ÐÀ» º¸¸é º¹Áö, ±³À°, °úÇÐ, »ê¾÷°æÁ¦, ¹®È¿¹¼ú µî ¼ø¼ö ¹Î°£Â÷¿ø¿¡¼ ÃßÁøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºñÁ¤Ä¡Àû ¿µ¿ªÀÇ ÇÏÀ§ÅëÇÕ, ±×¸®°í Á¤Ä¡, ¾Èº¸, ±¹¹æ, Çå¹ý µî ±¹°¡³ª Á¤ºÎ¿¡¼ ÃßÁøÇÏ´Â »óÀ§ÅëÇÕ ¿µ¿ªÀ¸·Î ºÐ¸®ÇÑ´Ù. ¸ÕÀú ÇÏÀ§ÅëÇÕÀÇ °úÁ¤À» ÅëÇØ »çÈ¸Àû ±â¹ÝÀ» ±¸ÃàÇØ »óÈ£ÀÌÀÍÀ» Á¡ÁøÀûÀ¸·Î ³ôÀÌ¸é, ´ÙÀ½¿¡´Â Ã·¿¹ÇÑ ¹®Á¦µéÀÌ ½±°Ô Ç®·Á³ª°¡ ¾î·Á¿î »óÀ§ÅëÇÕ °úÁ¤ÀÌ ¿Ï¼ºµÈ´Ù°í º»´Ù.
µ¶ÀÏÀÇ ÅëÀÏÀº ÇÏÀ§ÅëÇÕ °úÁ¤¿¡¼ 600¿© Á¾·ù°¡ ³Ñ´Â ¹Î°£´ÜÃ¼µéÀÇ ±³·ù¿Í Çù·Â»ç¾÷À¸·Î 20¿©³â°£ ÅëÀÏÀÇ Æ°Æ°ÇÑ ±â¹ÝÀ» ±¸ÃàÂg°í, ±× ¹ÙÅÁ À§¿¡ »óÀ§ÅëÇÕÀÌ 2~3³â ¸¸¿¡ ±Þ¼ÓÇÏ°Ô ÀÌ·ïÁ® µ¿¼µ¶ ÅëÀÏÀÌ ¿Ï¼ºµÈ °ÍÀÌ´Ù.
Áö³ 75³â µ¿¾È ºÐ´ÜµÈ Á¶±¹ ÅëÀÏÀÇ ±æÀº ½±Áö ¾Ê¾ÒÁö¸¸ °áÄÚ ¸ÖÁöµµ ¾Ê´Ù. ¿ì¸®°¡ ÅëÀÏÀÇ ±âÃÊ¸¦ ±»°ÇÈ÷ ´ÙÁö°í ±× ¹ÙÅÁ À§¿¡ ÅëÀÏ±¹°¡¸¦ ¼¼¿ö¾ß ´Ù½Ã´Â ¹«³ÊÁö°Å³ª ºÐ¿µÇÁö ¾Ê´Â´Ù. ±×·¯³ª Áö±Ý ¿ì¸®´Â ±Ç·Â ÂùÅ»ÀÇ Á¤Ä¡ÆÇ ¼Ó¿¡ ºüÁ® ¿©¾ß Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ ¼·Î Á×ÀÌ±â Àü·«À¸·Î Ä¡´Ý°í ÀÖ¾î ±¹°¡ÀÇ ¹Ì·¡°¡ Å©°Ô ¿ì·ÁµÈ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ÀÌÁ¦ ´ëÇÑ¹Î±¹Àº ¸ðµç ±¹°¡Ã¼Á¦ÀÇ ÃÑÃ¼Àû °³Çõ°ú º¯È¸¦ ½ÃÀÛÇØ »õ·Î¿î 22¼¼±â¸¦ ÁØºñÇØ¾ß ÇÏ´Â Á¤½ÅÇõ¸íÀÇ ½Ã±â°¡ µÆ´Ù.
Á¦ÀÏ ¸ÕÀú ³²ºÏ°£ÀÇ ÈÞÀü »óÅÂ¸¦ Á¾½ÄÇÏ´Â ÆòÈÇùÁ¤À¸·Î ³²ºÏ±³·ùÀÇ ÆøÀ» È¹±âÀûÀ¸·Î È®´ëÇØ ÅëÀÏÀÇ ±â¹ÝÀ» ÅºÅºÇÏ°Ô ±¸ÃàÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ±×·¯³ª ºÏÇÑÀÇ °æÁ¦ ¼öÁØÀº ³²ÇÑÀÇ 5% Á¤µµÀÌ¹Ç·Î ÅëÀÏÀÌ °¡´ÉÇÑ 60~70%¿¡ ÀÌ¸£·Á¸é ¾à 30³âÀÌ ¼Ò¿äµÈ´Ù°í º»´Ù.
´ÙÇàÈ÷ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº Á¦76Â÷ À¯¿£ÃÑÈ¸ ±âÁ¶¿¬¼³À» ÅëÇØ Á¾Àü¼±¾ðÀ» Á¦¾ÈÇØ ÈÞÀü »óÅÂÀÎ ÇÑ¹Ýµµ¸¦ ÆòÈ °øÁ¸ÀÇ »óÈ²À¸·Î ÀüÈ¯ÇØ ¾ôÇôÀÖ´Â Ã¹ ¸ÅµìÀ» Ç®¾î³»ÀÚ´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ Á¾Àü¼±¾ð ÀÌÈÄ ³²ºÏÇÑÀº ¿©·¯ ºÐ¾ß¿¡¼ ÇÏÀ§ÅëÇÕ ÀÛ¾÷À» ½ÃÀÛÇØ ÅëÀÏ±â¹ÝÀ» ´ÛÀ¸¸é °á±¹ »óÀ§ÅëÇÕ »óÈ²¿¡ µµ´ÞÇØ µ¿¼µ¶ÀÇ º£¸¦¸° Àåº®ÀÌ ¹«³ÊÁöµí ¿ì¸® ÈÞÀü¼±µµ ÀúÀý·Î ¹«³ÊÁö°Ô µÅ Á¶±¹ÀÇ ÆòÈÅëÀÏÀÌ ½ÇÇöµÈ´Ù. ³²ºÏÇÑ ºÐ´ÜÀÇ ºñ±ØÀÌ ¿ì¸® ¼¼´ë¸¦ °ÅÃÄ ÀÚ½Ä ¼¼´ë¿¡ µµ´ÞÇÑ ºñ±ØÀû »óÈ²ÀÌÁö¸¸, Áö±Ý ¼¼´ë°¡ Çå½ÅÇØ ³²ºÏÅëÀÏÀÇ ¹ÙÅÁÀÎ ÅëÇÕÀÇ ±â¹ÝÀ» ÅºÅºÇÏ°Ô ±¸ÃàÇØ ³õÀ¸¸é ´ÙÀ½ ¼¼´ë¿¡ ÀÌ¸£·¯ ¿ÏÀüÇÑ ÅëÀÏ±¹°¡¸¦ ÀÌ·ê °ÍÀÓÀÌ ÀÚ¸íÇØÁø´Ù.
ÀÌÁ¦ ³²ÇØÀÇ ÀÛÀº ¼¶ ³ª·Îµµ¿¡¼ Çª¸¥ °¡À»ÇÏ´ÃÀ» ÇâÇØ À§¼ºÀ» ¹ß»çÇØ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ »õ·Î¿î ¿ìÁÖ ½Ã´ë¸¦ ¿¾î°¡´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. ¾ðÁ¦ÀÎ°¡ ÁöÇý·Î¿î ¿ì¸® 8,000¸¸ ÇÑ¹ÎÁ·ÀÌ ¼·Î ´ÙÁ¤ÇÏ°Ô ¼ÕÀâ°í Àú ÇÏ´ÃÀÇ ¾î´À º°¿¡¼ »õ·Î¿î ¿ìÁÖ¸¦ °Ç¼³ÇÏ´Â ³¯À» ±â´ëÇÏ¸ç ¿ì¸®µéÀÇ ¸ðµç Èû°ú ´É·ÂÀ» °áÁýÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¹ÚÀÏ¼Û ÅëÀÏ±â¹ÝÁ¶¼º ÇÑ¹ÎÁ·Æ÷·³ °øµ¿´ëÇ¥·¹®ÇÐ¹Ú»ç
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ