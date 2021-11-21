[ÅëÀÏÄ®·³] ´ÙÀ½ ¼¼´ë¸¦ À§ÇÑ ÅëÀÏ±â¹Ý ±¸Ãà

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  • ½ÂÀÎ 2021.11.21 22:30
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±×·¯³ª Âù¶õÇÑ ¹Ì·¡°¡ ÀÚ¿¬½º·¹ ´Ù°¡¿À´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï¶ó ¼­·ÎÀÇ ÁöÇý¸¦ ¸ðÀ¸´Â Áý´ÜÁö¼º(Collective Intelligence) ¼Ó¿¡¼­ Á¤Ã¥°ú Àü·«À» ¼ö¸³ÇÏ°í »óºÎ»óÁ¶ÇØ ¿ì¸® ¼ÕÀ¸·Î ¸¸µé¾î³»¾ß ÇÑ´Ù. ´ÙÀ©ÀÇ ÀûÀÚ»ýÁ¸ ¹ýÄ¢µµ »ýÁ¸ °æÀï·ÂÀ» Áö´Ñ ¿ì¼ö °³Ã¼µéÀÌ Áö±¸»ó¿¡¼­ »ì¾Æ³²´Â °ÍÀÌ±â¿¡, ¿ì¸® ¹ÎÁ·ÀÌ ¼öÃµ-¼ö¸¸³âÀÇ ¹Ì·¡¿¡ ¹ø¿µÇÏ±â À§ÇØ ²÷ÀÓ¾øÀÌ ½º½º·Î º¯È­ÇÏ°í ÁøÈ­ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. 
ÅëÀÏ°úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ¹ÌÆ®¶ó´Ï(David Mitrany)ÀÇ ÅëÇÕ(integration)ÀÌ·ÐÀ» º¸¸é º¹Áö, ±³À°, °úÇÐ, »ê¾÷°æÁ¦, ¹®È­¿¹¼ú µî ¼ø¼ö ¹Î°£Â÷¿ø¿¡¼­ ÃßÁøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºñÁ¤Ä¡Àû ¿µ¿ªÀÇ ÇÏÀ§ÅëÇÕ, ±×¸®°í Á¤Ä¡, ¾Èº¸, ±¹¹æ, Çå¹ý µî ±¹°¡³ª Á¤ºÎ¿¡¼­ ÃßÁøÇÏ´Â »óÀ§ÅëÇÕ ¿µ¿ªÀ¸·Î ºÐ¸®ÇÑ´Ù. ¸ÕÀú ÇÏÀ§ÅëÇÕÀÇ °úÁ¤À» ÅëÇØ »çÈ¸Àû ±â¹ÝÀ» ±¸ÃàÇØ »óÈ£ÀÌÀÍÀ» Á¡ÁøÀûÀ¸·Î ³ôÀÌ¸é, ´ÙÀ½¿¡´Â Ã·¿¹ÇÑ ¹®Á¦µéÀÌ ½±°Ô Ç®·Á³ª°¡ ¾î·Á¿î »óÀ§ÅëÇÕ °úÁ¤ÀÌ ¿Ï¼ºµÈ´Ù°í º»´Ù. 
µ¶ÀÏÀÇ ÅëÀÏÀº ÇÏÀ§ÅëÇÕ °úÁ¤¿¡¼­ 600¿© Á¾·ù°¡ ³Ñ´Â ¹Î°£´ÜÃ¼µéÀÇ ±³·ù¿Í Çù·Â»ç¾÷À¸·Î 20¿©³â°£ ÅëÀÏÀÇ Æ°Æ°ÇÑ ±â¹ÝÀ» ±¸ÃàÂg°í, ±× ¹ÙÅÁ À§¿¡ »óÀ§ÅëÇÕÀÌ 2~3³â ¸¸¿¡ ±Þ¼ÓÇÏ°Ô ÀÌ·ïÁ® µ¿¼­µ¶ ÅëÀÏÀÌ ¿Ï¼ºµÈ °ÍÀÌ´Ù. 
±×·¯³ª ¿ì¸®ÀÇ ÅëÀÏÁ¤Ã¥Àº ºñÁ¤Ä¡ÀûÀÎ ¼ø¼ö ¹Î°£Â÷¿øÀÇ ÅºÅºÇÑ ÇÏÀ§ÅëÇÕÀÇ Åä´ë¸¦ ¸ÕÀú ¸¸µéÁö ¾Ê°í »óÀ§ÅëÇÕ ¿µ¿ªÀÇ ¾î·Á¿î ¹®Á¦µéÀ» Á¤Ä¡ÀûÀ¸·Î ¸ÕÀú ÇØ°áÇÏ·Á´Â °Å²Ù·Î µÈ ¹æ¹ýÀ» ¾²°í ÀÖ´Ù. 
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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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