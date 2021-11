berth [bəːrɵ]

n. (기차․여객선 따위의 1인용)침대

(연상). 여객선 1인용 침대 에선 옷을 다 벗어 (→버:쓰)도 된다.

You will be given a wide berth.



넓은 침대가 제공될 것이다.

fumes [fjuːmz]

n. 매연, 가스

(연상). 자동차가 매연 을 피움 (→퓨움즈)니다.



He killed himself by breathing car exhaust fumes in a locked garage.그는 잠긴 차고에서 자동차 배기가스를 마시고 자살했다.

prolong [proulɔ́ːŋ]

v. 늘이다, 연장하다(lengthen) (동) extend

(연상). 텔레비전 연속극 pro(프로)를 long(길게) (→프로우로옹)

늘여 방영한다면 프로를 연장하는 것이다.

We decided to prolong our stay.

우리는 체류를 연장하기로 결정했다.

