sneeze [sniːz]

v. 재채기를 하다 n. 재채기

(연상). ① 재채기를 하는 원인 중에 하나가 쓴 이지 (→스니;즈).

(이에 쓴 것이 묻어 있으면 재채기가 나니까.)



재채기

선희지

② 반에서를 잘하는 아이가(→스니;즈).He kept sneezing.그는 연달아 재채기를 했다.

thin [ɵin]

a. 얇은; 가는(slender); 야윈; 묽은 (반) thick 두꺼운



가늘고, 야윈

신

(연상).사람이(→씬)나는 세상. (야윈 게 유행이니까.)Her husband is tall and rather thin.그녀의 남편은 키가 크고 다소 야위었다.

slim [slim]

a. 호리호리한, 가냘픈; 불충분한 (반) stout 뚱뚱한

(연상). 몸이 가냘픈 사람은 바람에 잘 쓸립 (→슬림)니다.

How do you keep so slim?

어떻게 그렇게 몸매를 날씬하게 유지하죠?

