머라이어 캐리표 ‘크리스마스 캐럴’ 올해 ‘또’ 인기

연말이 다가오면서 팝스타 머라이어 캐리가 부른 캐럴 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want for Christmas Is You)가 다시 주목받고 있다.

8일 소니 뮤직 엔터테인먼트 코리아에 따르면 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 지난 3일(현지시간) 미국 음반산업협회(RIAA)의 ‘다이아몬드' 인증을 받았다.



크리스마스 음원이 다이아몬드 인증을 받은 것은 머라이어 캐리가 최초이자 유일하다.세계적인 팝스타 머라이커 캐리가 부른 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 1994년 발매 이후 지금까지도 크리스마스 시즌이 되면 세계 곳곳에서 울려 퍼지는 노래다.대중음악 역사상 가장 성공한 캐럴이라는 말이 무색하지 않을 정도다. 연말이면 전 세계 음악 차트를 역주행하면서 머라이어 캐리의 ‘성탄 연금' 같은 노래라는 우스갯소리도 있다.실제로 미국은 물론, 국내 차트에서도 이 노래는 최근 상위권에 오르고 있다.미국 음악 매체인 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 3위로 올라섰다. 이 곡은 한주간 가장 많이 스트리밍된 노래를 집계한 차트에서는 1위를 기록했다.

