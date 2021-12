[매일시론]사람과 사람 사이, 소통의 중요성

이동구 한국화학연구원 전문연구위원·RUPI사업단장·공학박사

다문화가정, 한국서 사는 데 여전히 어려움 겪어

정책적 지원 부족…편견으로 보는 시선 바뀌어야

우리 사회 일원으로 껴안기 위한 노력·대책 절실

“A-L-O-H-A~!!!” ‘보살핌의 정석’이라는 영화가 있다. 영화가 시작되면 예비 간병인들을 교육하는 강사가 칠판 위에 환자를 돌보기 위한 기본적인 행동지침을 적고 설명하는 장면이 나온다. A→Ask, L→Listen, O→Observe, H→Help, A→Ask Again. ‘ALOHA’로 요약되는 이 지침이 바로 보살핌의 정석이다. 하와이 인사말인 줄만 알았던 '알로하'에 이렇게 깊은 뜻이 있음을 이해하며 이 ‘알로하’를 통해 사람과 사람 사이의 소통에 대해 성찰해본다. 오늘날 소통의 중요성을 너무 잘 알고 있기에.



Ask. 입으로만 물으면 상대방의 입을 닫게 한다. 내가 아니라, 상대방이 필요로 하는 것이 무엇인지부터 알고자 하는 마음으로 물어야 상대방도 비로소 그 질문에 답을 한다. Listen. 답을 들으려면 귀만 있으면 되지만, 그 답을 이해하려면 인내심이 있어야 한다. 누구라도 자신의 마음을 질서정연하게 말하는 건 어렵다. 마음이 늘 실타래같이 얽혀 있기 때문이다. Observe. 관찰할 때는 침묵만이 필요하다. 침묵은 상대방과 나를 하나로 섞는 신비한 계면활성제와 같다. 물에 꿀을 넣고 빠르고 요란하게 젓는다고 그 둘이 금방 하나로 섞이지 않는다.Help. 상대방을 돕기 어려운 이유를 만들 때에는 생각이 앞서지만, 상대방을 도울 때에는 손과 발이 먼저 바빠진다. 손과 발을 움직이는 것보다 생각을 바꾸는 것이 더 편하기 때문에 도움은 늘 생각에서만 머물 뿐이다. Ask Again. 되묻는 것은 혼란스러울 때 하는 행위가 아니라, 새롭게 그리고 더 완벽하게 누군가를 사랑하고자 할 때 한다. 매일 아침 해가 떠올라 나무를 조금씩 키우는 것처럼, 우리도 매일 끝없이 질문하며 누군가의 해로 떠오를 준비를 해야 한다. 코로나 장기화로 심신이 지친 요즘은 하와이로 훌쩍 여행이라도 가고 싶은 마음이야 굴뚝같지만, 오늘은 작은 방 안에서 묵상하면서 ‘알로하’를 되뇌이며 행복한 여행을 떠나봐야겠다.소통이 원활하지 않으면 편견이 생긴다. 편견은 한쪽으로 치우친 공정하지 못한 생각이나 견해를 말한다. 편견은 어떻게 생길까? 먼저, 자신만의 기준으로 인해 생긴다. 이 기준은 자신이 살면서 직접 배우고 경험한 것에 기인한다. 그러나 이 배움과 경험은 자신이 처한 여러 환경과 조건에 따라 다를 수밖에 없다. 그러니 자기 뜻을 전할 때 같은 입장의 사람에겐 쉬우나, 다른 입장의 사람에겐 한번 더 생각하고 이야기해야 한다. 내 주장이 틀릴 수가 있기에. 또한, 타인에 의한 정보 때문이다. 이 정보가 진실이 아니라면 잘못된 시선과 판단을 하게 되는 것이다. “누가 그렇더라”란 뒷담화에는 “정말이야? 확인해 봤어? 직접 물어봤어?”로 되묻자.편견은 사람과 사람 사이를 갈라놓는다. 나와 가족을, 나와 친구를, 나와 이웃을 가른다. 대표적인 사례가 다문화가정이다. 다문화가정은 우리 사회를 구성하는 한 축으로 자리잡고 있다. 하지만 이들을 바라보는 편견은 여전히 남아있고 정책적 지원도 부족하다. 통계청에 따르면 전체 가구에서 차지하는 비중이 1.8%다. 다문화가정 출신 유치원과 초중고교 학생의 증가세는 더욱 가파르다. 하지만 다문화가정은 한국에서 살아가는 데 여전히 어려움을 겪고 있다. 이들이 한국 생활에서 어려움을 느끼는 요소는 언어, 외로움, 경제적 문제 등이다. 편견과 차별도 결코 만만하지 않다.우리 사회의 한 축으로 자리매김한 다문화가정을 구성원으로 흡수하려면 국민들의 인식 개선과 정부의 다각적인 지원이 필요하다. 먼저, 다문화가정을 이방인으로 바라보는 시선이 바뀌어야 한다. 언어 문제를 해결하기 위해 한국어 교육의 질도 한 단계 높여야 한다. 현재 한국어 교육 수준을 대학의 한국어학당 수준으로 끌어올릴 필요가 있다. 생활에서 느끼는 불편함은 이질감으로 증폭될 수 있는 만큼 일상 속 변화도 필요하다. 인구절벽 속에 대한민국의 국력을 키워줄 수 있는 다문화가정을 우리 사회의 일원으로 껴안기 위한 노력이 절실하다. 과연 그 대책 마련은 어디까지 와 있나 궁금하다.

