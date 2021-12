[기적의 영단어-토익단어편(124)]

nightmare [náitmɛ̀əːr]

n. 악몽: 불안감

(연상). night (밤)에 목을 매어 (나이트메어) 무섭게 한다면 그것이 악몽 이다.

I was oppressed by a nightmare last night.



어제 밤에 악몽에 시달렸다.



plague [pleig]

n. 역병, 전염병 v. 역병에 걸리게 하다

(연상). play 그 (플레이그)것이 전염병 을 퍼뜨릴 수 있다.



Nearly a third of the population died in the Great Plague.대 역병으로 인구의 거의 3분의 1이 죽었다.



epidemic [èpidémik]

a. (병이) 유행성인 : (사상. 풍속 등이) 유행하는(prevalent) n. 유행병, 전염병

(연상). 애 피(애들의 피)에 다른 피가 대(大, 많이) mix(믹스, 섞이면)

(애피대믹)되면 유행성인, 전염병 에 걸리기 쉽다.(수혈에 주의)

Over fifty people died during the flu epidemic last winter.

지난겨울 유행성 독감으로 50명 이상이 죽었다.

