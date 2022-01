organ [ɔ́ːrgən]

n. (인체의) 기관; (정부 따위의) 기관; 오르간

(연상). 악기 오르간 (→오:건)의 조직이 인체 나 정부의 기관 과 비슷하다고 볼 수 있다.

He is waiting an organ transplant.



그는 장기 이식을 기다리고 있다.파. organism n. 유기체; 생물



recover [rikʌ́vəːr]

v. (건강을) 회복하다; 되찾다



리(里)를

cover

회복하는

(연상). 무성한 풀로, 황폐화된 시골 마을(덮는)(→리커버) 것이 시골 마을의 환경을것이다.He is recovering his health. 그는 건강을 회복하고 있다.파. recovery n. 회복; 복구



sprain [sprein]

v. (발목. 손목을) 삐다 (wrench)

(연상). 숲풀 에 rain(비) (→스프레인)이 오면 등산객들이 자주 발목을 삔다. He sprained his ankle. 그는 발목을 삐었다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의