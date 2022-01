fatigue [fətíːg]

n. 피로 v. 피로하게 하다

(연상). 얼굴에 퍼 런 티 , 그 (→퍼티그)것이 바로 피로 때문이야.

Correcting your posture prevents muscle fatigue and injury.



자세를 바르게 하는 것이 근육 피로와 근육이 상하는 것을 막아준다.



sanitary [sǽnitəri]

a. 위생적인 (hygienic); 위생의

(연상). 센 치아 틀(구조), 즉 센 이틀이 (→새니터리) 위생적 이다.



There was no cooking or sanitary facilities in the hut.그 오두막에는 조리 시설도 위생 시설도 없었다.파. sanitize v. 위생 처리를 하다

dose [dous]

n. (1회분 약의)복용량, (약의)한 첩 v. 복용시키다, 투약하다

(연상). 약을 복용시킬 때는 약을 어느 도 (度·한도)까지만 쓰 도록(→도우스) 복용량 을 조절한다.

The doctor dosed the girl with quinine.

의사는 그 소녀에게 키니네를 복용시켰다.

