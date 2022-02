fatal [féitl]

a. 치명적인; 운명의

(연상). 사고로 인체서 폐 (가) 이탈 (→페이틀)한다면 치명적인 것이다.

Her disregard of the advice was ultimately fatal.



그 충고를 무시한 것이 결국 그녀에게 치명적인 결과가 됐다.파. fatality n.사망자, 치사율, 숙명론



feeble [fíːbəl]

a. (체력 따위가) 약한, 연약함



피부를

연약한

(연상).(→피블) 인체의부분이라 할 수 있다.She is feeble in body. 그녀는 몸이 약하다.파. feebleness n. 약함



faint [feint]

a. (체력이)약한(weak) v. 기절하다, 실신하다. n. 기절

(연상). 심한 페인트 (paint)(→페인트) 냄새는 체력이 약한 사람을 기절하게 할 수 있다.

His voice sounded faint and far away.

그의 목소리가 멀리서 희미하게 들렸다.

