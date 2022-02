contagion [kəntéidʒən]

n. 접촉 전염, 감염

(연상). 접촉감염 은 병원균이 학교나 수용소 같은 큰 테 두리 안에서 이전 (→컨테이전)되기 때문에 큰테이전이라 하는 거야.

The doctor says there's no chance of contagion, so she can go to school.



의사가 전염 가능성이 없다고 말하고 있으므로 그녀는 학교에 갈 수 있다.



sore [sɔːr]

a. (상처가) 아픈, 욱신거리는(painful)



쏘

아프다

(연상). 벌이(→소)면 쏘인 자리가My legs were really sore after aerobics last week지난주에 에어로빅을 한 뒤 다리가 아주 아팠어.



bruise [bruːz]

n. 타박상 v . 타박상을 입히다; 멍들다

(연상). 타박상 을 입으면 피부색은 블루지 (blue지; 푸른색이지)(→브루즈)!

The blow bruised my arm. 그것에 맞아서 난 팔에 타박상을 입었다.

