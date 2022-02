injure [índʒər]

v. 상처를 입히다(hurt); 훼손하다(damage)

(연상). 병원균 인자 (→인저)가 몸에 상처를 입힌다 .

He was badly injured by the accident.



그 사고로 큰 상처를 입었다.



comprehensive [kɑ̀mprihénsiv]

a. 포괄적인, 종합적인

(연상). com (컴퓨터)가 풀이 한 hen (닭)이 십(10) (→캄프리헨십)마리라면 그 계산은 포괄적인 계산일 것이다.



The data we used were comprehensive.유리가 이용한 자료는 광범위했다.



medicinal [mədísənəl]

a. 의약의, 약용의

(연상). 양귀비 같은 약용의 식물은 겉보기가 멋있어 늘 (→머디서늘)!

They not only raise crops but also medicinal herbs.

그들은 곡물뿐만 아니라 약초도 키운다.

