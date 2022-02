relieve[rilíːv]

v. (고통 따위를)완화시키다. 덜다; 구원하다

(연상). 시골 마을 리 (里)에서 live (사는)(→릴리:브) 것이 스트레스를 완화시켰다 .

No words will relieve my sorrow.



어떤 위안의 말도 나의 슬픔에 위로가 되지 않는다.



metabolic [mètəbɑ́lik]

a. 신진 대사의



met

볼

익은

신진대사의

(연상). 누구를(만나서)(→메터볼릭) 것처럼 빨갛게 된다면작용 때문이다.The athletes had taken pills to stimulate their metabolic rate.운동선수들이 그들의 신진 대사률을 자극하기 위해 약을 복용했다.

lifespan [láifspæ̀n]

n. 수명

(연상). life(생명) + span(한 뼘, 짧은 길이)(→라이프스팬) = 수명

Small animals were found to have a shorter lifespan than larger ones.

작은 동물들이 큰 동물보다 수명이 더 짧은 것으로 밝혀졌다.

