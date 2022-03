hypertension

n. 고혈압 [háipərtènʃən]

(연상). hyper (초월하여, 과도한) + tension (긴장) (→하이퍼텐션) 혈관에 과도한 긴장을 주는 것이 고혈압 이다.

Those who are overweight or indulge in high-salt diets are candidates for hypertension.



과체중이거나 고염분 식사를 자주하는 사람은 고혈압에 걸릴가능성이 많은 사람들이다.

amnesia [æmníːʒə]

n. 기억상실, 건망증(forgetfulness)

(연상). 엠 (M)자를 잊어 (→앰니:저)버리면 건망증 증세가 있다.



In his later life he suffered periods of amnesia.그는 말년에 건망증으로 고생했다.

workout [wə́ːrkàut]

n. 운동, 연습

(연상). work (일하러) out (밖에)(→워:카우트) 나가는 것이 운동 하는 것이다.

He used to do an arduous workout in the gymnasium.

그는 체육관에서 힘 드는 운동하기를 즐기곤 했다.

