mild [maild]

a. (기후가) 온화한; (술 따위가) 순한; 온순한

(연상). 남쪽으로 mile (마일)을 더( →마일드) 가면 갈수록 온화한 기후가 된다.

The weather is mild in the region.



그 지역은 날씨가 온화하다.

blast [blæst]

n. 돌풍(gale); 폭발(explosion) v. 폭발하다(explode)

(연상). 자동차에 불이 났을 때 그 불의 last(마지막)(→블래스트)은 돌풍 을 일으키며 폭발하는 것이다.



The yacht was turned over a blast of wind.돌풍에 요트가 전복됐다.

chilly [tʃíli]

a. (날씨가) 쌀쌀한; (태도 등이) 냉담한

(연상). 그 시골마을 칠리 (七里) (→칠리)는 날씨가 쌀쌀하다 .

It turned chilly in the afternoon.

오후가 되자 기온이 쌀쌀해졌다.

