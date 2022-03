flood [flʌd]

n. 홍수; 범람 v. 범람하다 (overflow); 쇄도하다

(연상). 강바닥에 풀 (이) 나 (서) 더 (→플라드) 홍수 가 심해지고 강이 잘 범람한다 . (풀이 물의 흐름을 막기 때문)

The town was destroyed by the floods after the storm.



도시는 폭풍우가 지나간 뒤 홍수에 의해 파괴됐다.



drought [draut]

n. 가뭄, 한발; 결핌

(연상). 가뭄 이 들면 들(이) 아웃 (out)(→드라웃)(들이 못쓰게) 된다.



The crops died during the drought.가뭄으로 농작물이 죽었다.



barometer [bərɑ́mitər]

n. 기압계, 청우계; (여론 따위의) 지표

(연상). 기압계 는 때를 놓치지 말고 미터기를 그 때 바로바로 보아야한다고 바로 미터 (→버라미터)이다.

Newspapers are often barometers of public opinion.

신문은 종종 여론의 지표가 된다.

