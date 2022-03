thermometer [ɵəːrmɑ́mitəːr]

n. 온도계

(연상). 그래 쓰마 . 그 미터기 (→써마미터)를 온도계로 쓰마.

Last night the thermometer fell below degree of frost.



어젯밤 온도계가 빙점 아래로 내려갔다.



forecast [fɔ́ːrkæ̀st]

v. (날씨를) 예보하다; 예상[예측]하다 n. 예상, 예보

(연상). 포를 쏠 때, 즉 포 (砲)를 cast (쏠)(→포캐스트) 때 그것이 떨어질 곳을 예측해야 된다.



What the weather forecast is like for Saturday?토요일 일기 예보가 어떻게 나왔습니까?



breeze [briːz]

n. 산들바람, 미풍 v. 산들바람이 불다

(연상). 브리지 (bridge, 다리)(→브리:즈) 위에는 늘 강으로부터 미풍 이 불어 온다.

A breeze camp up beyond the hill.

언덕 너머로 산들바람이 불어왔다.



