gale [geil]

n. 강풍, 질풍

(연상). 흐린 날씨가 개일 (→게일) 무렵, 강풍 이 분다.

The gale knocked over trees in the street.



강풍이 거리의 나무들을 강타했다.gale of laughter 웃음의 폭발



arid [ǽrid]

a. 건조한(dry), 불모의

(연상). 사막과 같은 건조한 지역에선 살이 아리더 (→애리드)라!



A desert is hot and arid.사막은 덥고 건조하다.



haze [heiz]

n. 옅은 안개; 아지랑이; (정신이) 몽롱(한 상태)

(연상). 옅은 안개 속에서 길을 잃었을 때

사람을 부르는 소리가 (헤이(hey)지 ! (→헤이즈)

There was a haze around the lake.

호수 주변에 옅은 안개가 끼어 있었다.



