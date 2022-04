▲ 울산대 일반대학원 음악학과 석사과정 안태규

울산대학교는 일반대학원 음악학과 석사과정 안태규(24) 씨가 지난 2일 열린 ‘제9회 모차르트한국콩쿨’ 서울지부대회에서 피아노 대학?일반 부문 1위를 차지했다고 5일 밝혔다.

울산대학교에 따르면, 안 씨는 자유곡으로 열린 경연에서 <브람스: 헨델 주제에 의한 25개 변주곡과 푸가 내림나장조, Op. 24(J. Brahms: 25 Variations and Fugue on a Theme by Handel in B flat Major, Op.24)>를 연주해 심사위원들로부터 “기술과 음악성이 균형 잡힌 연주”라는 평가를 받았다.



이번 수상으로 안 씨는 5월 예정된 각지부 입상자들이 참여하는 본부 1차대회에 참가할 수 있는 자격을 얻었으며, 이후 본부 2차대회에서 입상하는 경우, 독일에서 열리는 베를린모차르트국제콩쿨 라운드2(Round2)에 진출할 수 있는 자격을 얻게 된다.올해 울산대 음악학부를 졸업하고 일반대학원 음악학과에 입학한 안 씨는 올 1월에 제34회 음악저널 콩쿠르에서 1위를 차지했으며, 제19회 울산대학교 전국학생음악 콩쿠르 대상, 제34회 학생음협콩쿠르 1위, 2021년 루체 전국클래식 음악콩쿠르 전체 대상을 받는 등의 수상경력이 있다.

