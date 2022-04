predict [pridíkt]

v. 예상[예보]하다; 예언하다(foretell)

(연상). 내일은 추워서 풀이 딕 -딕 소리를 내며하고

터 (→프리딕트)질 것이라고 일기를 예보했다 .



The weather forecast predicts sunshine for tomorrow.일기 예보에 의하면 내일 해가 날 거라고 한다.



inclement [inklémənt]

a. (날씨가) 험악한, 혹독한; (성격 따위가) 냉혹한

(연상). 잉크 (ink)에 레몬 (lemon)을 터뜨려(→인크레먼트)

놓은 것 같은 날씨가 험악한 날씨다.



The bridge has been closed due to inclement weather.그 교량은 악천후로 인해 폐쇄됐다.



meteorology [mìːtiərɑ́lədʒi]

n. 기상학; 기상 상태

(연상). 기상학 을 연구하는 사람들이 (연구용 비행기를 타고)

구름 밑 을 (여러번) 이어 날으지 (→미:티어나러지)!

He is an expert in tropical meteorology.

그는 열대 기상학 전문가다



<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의