genial [ʤíːnjəl/-niəl]

a. (봄 날씨 따위가) 온화한 ; 다정한, 상냥한

(연상). 여친 지니 (의) 얼굴 (→지:니얼)은 온화하다 .

The climate of the island is genial.



그 섬의 기후는 온화하다.

bleak [bliːk]

a. 황폐한, 쓸쓸한; 차가운, 살을 에는 듯한.



불이 크

황폐하고

살을 에는 듯

(연상). 산에(→블리:크)게 나서 산이, 나무가 없어서이 춥다.The weather is bleak today. 오늘은 날씨가 무척 스산하다.

damp [dæmp]

n. 습기 a. 습기 찬 v. 적시다 (동) wet

(연상). 댐(dam) 이 푸 (→댐프)른 것은 습기 때문이다.

The cottage was cold and damp. 그 오두막집은 춥고 습기 찼다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의