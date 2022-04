oxygen [ɑ́ksidʒən]

n. 산소

(연상). 산소 가 없으면 인간이 살 수 없는 아주 나쁜 계절, 즉 악 시즌 (→ 악시전)이 올 겁니다.

Without oxygen, man could not survive.



산소가 없다면 인간은 살 수 없을 것이다.

volcano [vɑlkéinou]

n. 화산; 분화구

(연상). 불의 신, 발칸 이 노(怒)(→발케이 노우)하면 화산 이 터진다.



An active volcano may erupt at any time.활화산은 언제든지 폭발할 수 있다.

glacier [gléiʃər]

n. 빙하

(연상). 그래 있어 (→글레이셔) 빙하 는, 남극에 있어.

A glacier is a large mass of ice which moves slowly.

빙하는 천천히 움직이는 큰 얼음 덩어리이다.



