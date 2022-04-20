[¸ÅÀÏÅë½Å] ³»·Î³²ºÒ ÆòÇàÀÌ·Ð, »õÁ¤ºÎ ºí·¢È¦ µÇ³ª

|Á¤È£¿µ º¹ÁöºÎ Àå°ü ÈÄº¸ÀÚ°¡ ÀÚ³à °ü·Ã ÀÇÈ¤ µîÀ» ¼³¸íÇÏ´Â ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¿¡¼ ÀÎ»çÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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ÇÑ´ö¼ö·Î ½ÃÀÛÇÑ »õ Á¤ºÎÀÇ ³»°¢ ÀÎ¼±Àº ¹«¸®°¡ ¾ø¾î º¸¿´´Ù. ³ë¹«Çö Á¤ºÎÀÇ ¸¶Áö¸· ÃÑ¸®¸¦ ´Ù½Ã ±â¿ëÇÑ ÀÇµµ°¡ ¹«¾ùÀÌµç °áÁ¤ ÀÚÃ¼´Â ÇùÄ¡ÀÇ ±âµÕ»Ñ¸®¸¦ ¾È°í °¡°Ú´Ù´Â ¼Ó³»·Î ÀÐÇû´Ù. ÄÚ·Î³ª19 ÃÊ±â¿¡ ´ë±¸°¡ ÆÐ´Ð»óÅÂ·Î Èçµé¸± ¹«·Æ, »ýÈ°Ä¡·á¼¾ÅÍ¸¦ µµÀÔÇÏ¸ç ¸ÍÈ°¾àÀ» Çß´Ù´Â Á¤È£¿µ ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÀÎ¼±¿¡µµ »ó´ç¼ö ±¹¹ÎµéÀº °í°³¸¦ ²ô´ö¿´´Ù. ±×µéÀÌ Áö³ ¿©¸§ ¹«½¼ ÀÏÀ» Çß´ÂÁö ¸ð¸¦ ¶§´Â ±×·¨´Ù. ÀÚÃ¼ °ËÁõÀÇ ºÎ½ÇÀº ¸çÄ¥ °¡Áö ¾Ê¾Æ µå·¯³ª±â ½ÃÀÛÇß´Ù. º¸ÆíÀû »ó½ÄÀ» ¹þ¾î³ Àç»êÁõ½Ä°ú Ã³°¡ ¶¥ Â÷ÀÍÀÇÈ¤ µîÀÌ ÇÑ´ö¼ö ÈÄº¸ÀÚÀÇ ¿ÜÅõ¿¡ ¾ó·èÀ¸·Î ¹øÁöÀÚ ¹°Æ¼½´ ¸î°³·Î ´Û¾Æº¸·Á´ø ¼ö½ÀÀÌ ³°¨ÇÑ »óÈ²ÀÌ µÆ´Ù. ¾Æ»Ô½Î, Á¤È£¿µ ÈÄº¸ÀÚ´Â Á¶±¹ »çÅÂÀÇ ÀçÆÇÀ¸·Î ¹øÁö´Â ÁßÀÌ´Ù. ´ë·«³°¨ÀÌ´Ù.
°øÁ÷ÀÚ¸¦ Áß¿ëÇÏ´Âµ¥ ÇÙ½ÉÀº ´É·ÂÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±× ´É·ÂÀÇ ÆøÀÌ ¾Æ¹«¸® ³Ð´ÙÇØµµ µµ´öÀû ÇÔ·®ÀÇ ¹«°Ô¿¡´Â ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇÏ´Â °ÍÀÌ °øÁ÷ÀÇ Åõ¸í¼ºÀÌ´Ù. Á¶¼±½Ã´ë °ü¸®¸¦ ÀÓ¸íÇÏ´Â ÀýÂ÷ °¡¿îµ¥ ¼°æÀÌ¶ó´Â Á¦µµ°¡ ÀÖ´Ù. ¼°æÀº °ü¸®¸¦ Ã³À½ ÀÓ¿ëÇÒ ¶§ ´ë°£¿¡¼ ½É»çÇØ µ¿ÀÇÇØ ÁÖ´Â °í½Å¼°æ(Í±ãóßþÌè)°ú ¿¹Á¶ÀÇ ÀÇÃ¸À» °ÅÄ£ ÀÇÁ¤ºÎÀÇ ÀÇ¾È¿¡ ´ëÇØ ´ë°£¿¡¼ ½É»çÇØ µ¿ÀÇÇØ ÁÖ´Â ÀÇÃ¸¼°æ(ëîôàßþÌè)À» ÇÔ²² ÀÌ¸£´Â ¸»ÀÌ´Ù. ÀÌ Á¦µµ´Â ÀÓ¸íµÇ´Â ´ç»çÀÚÀÇ Çã¹°Àº ¹°·Ð Ä£°¡, ¿Ü°¡, Ã³°¡ÀÇ 4´ëÁ¶±îÁö »ìÆìº¸°í °¡ºÎ¸¦ °áÁ¤Çß´Ù. ÀÓ±ÝÀÌ ÀÓ¸íÇß´õ¶óµµ 50ÀÏ ¾È¿¡ ¼°æÀ» Åë°úÇÏÁö ¸øÇÏ¸é ÀÎ»ç¸¦ ´Ù½Ã Çß´Ù. ¼°æÀÇ »Ñ¸®´Â °í·ÁÁ¶¿¡ ÀÖ¾ú´Ù. °í·ÁÁ¶ ÀüÃ¼ÀÇ ÀÌ¾ß±â´Â ¾Æ´ÏÁö¸¸ ±â°ÀÌ ¹Ù·Î¼¹À» ¶§¸¸ÇØµµ 1~9Ç°ÀÇ ¸ðµç °ü¸®°¡ ¼°æÀÌ¶ó´Â Æ¯º°ÇÑ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÆ´Ù. ÀÓ±ÝÀÇ ÀÎ»ç±ÇÀ» ¹«·ÂÈ½ÃÅ³ Á¤µµ·Î ¾ö°ÝÇÑ °ËÁõÀåÄ¡¸¦ µ×´ø ¼ÀÀÌ´Ù. »çÈÄ°ü¸®µµ Ã¶ÀúÇß´Ù. °ü¸®°¡ ºÎÀÓÇÑ µÚ ºÒ¹ýÀ¸·Î Àç¹°À» ÃëµæÇÏ´Â µî ÁË¸¦ ÁöÀ¸¸é Ãµ°ÅÇÑ ÀÚµµ ¿¬ÁÂÇØ¼ Ã³¹úÇß´Ù. Á¶¼± ÈÄ±â·Î °¡¸é¼ À¯¸í¹«½ÇÇØÁ³Áö¸¸ Àû¾îµµ Á¶¼± ÃÊ±â ÀÎ»çÁ¦µµÀÇ ±âº» ¿øÄ¢Àº ±×·¨´Ù.
Á¶¼±ÀÌ ¹«³ÊÁö±â ½ÃÀÛÇÑ °ÍÀº ¹Ù·Î ¼°æÀÌ Èçµé¸± ¶§ºÎÅÍ¿´´Ù. Á¶ÀÏÀüÀï ÀÌÈÄ ±Øµµ·Î ¹®¶õÇß´ø »çÈ¸Áú¼´Â ¼°æÀÇ À¯¸í¹«½ÇÈ¿¡¼ ºñ·ÔµÆ°í Áö¹æ ¼ö·ÉÀÇ µµ´öÀû ÇØÀÌ°¡ Áö¹æÀ» Èçµé°í ±Þ±â¾ß ±¹±ÇÀ» Èçµé¾ú´Ù. ÀÌ ¹«·Æ Áö¹æ°üÀÇ Æó´ÜÀ» ÇöÀå¿¡¼ º» ´Ù»êÀÌ ¹ãÀ» »õ¿ö Å½°ü¿À¸®¸¦ ÇâÇØ »ñ´ëÁú·Î ²ÙÂ¢Àº Ã¥ÀÌ ¸ñ¹Î½É¼´Ù. ¸ñ¹Î½É¼¿¡¼ ´Ù»êÀº “±ºÀÚÀÇ ÇÐ¹®Àº ¼ö½ÅÀÌ ¹ÝÀÌ°í, ³ª¸ÓÁö ¹ÝÀº ¸ñ¹Î”ÀÌ¶ó°í Çß´Ù. °øÁ÷ÀÚ¶ó¸é ¹Ýµå½Ã ¸¶À½¿¡ »õ°Ü¾ß ÇÒ ´ë¸ñÀÌ´Ù. ±¹°¡ÀÇ ³ìÀ» ¸Ô´Â ÃÑ¸®³ª Àå°üÀÌ¶ó¸é ´É·ÂÀÌ Ã¹Â°Áö¸¸ ±× À§¿¡ ´ö°ú À§¾öÀÌ ÀÚ¸®ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ´ö°ú À§¾öÀº ¹àÀº Á¤Ä¡¸¦ Æì°Ú´Ù´Â ¶æ°ú Àß¸øµÈ °ÍÀ» »ìÆì Çì¾Æ¸± ÁÙ ¾Æ´Â ´«ÀÌ´Ù. ´Ù»êÀÇ Ãæ°í´Â ÇÔ·®ÀÌ ¸ðÀÚ¶õ ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Á×ºñÁö¸¸ ³ëÀÚ´Â ÀÓ¸í±ÇÀÚ¿¡°Ô ´õ °¡È¤ÇÑ Ã¤ÂïÀ» ¸¶´ÙÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. Á¤Ä¡¸¦ ¹«À§(ÙíêÓ)·Î ÀÐÀº ³ëÀÚ´Â À§ÀÚÆÐÁö ÁýÀÚ½ÇÁö(êÓíºø¨ñý òûíºã÷ñý) ¿©´ü±ÛÀÚ·Î ÀÓ¸í±ÇÀÚ¿¡°Ô Á¶¾ðÇß´Ù. “ÇÏ·Á´Â ÀÚ´Â ÆÐÇÏ±â ¸¶·ÃÀÌ¸ç, °¡Áö·Á´Â ÀÚ´Â ÀÒ±â ¸¶·ÃÀÌ´Ù.” ÃµÇÏ°¡ µ¹¾Æ°¡´Â °ÍÀº ºÒ°¡»çÀÇÇÑ ±×¸©°ú °°¾Æ¼ »ç¶÷ÀÌ ¾ïÁö·Î ¾îÂîÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. ÀßÇÏ·Á°í ¾Ö¾²¸é ½ÇÆÐÇÏ±â ½Ê»óÀÌ°í, ²Ë Àâ°í Àå¾ÇÇÏ·Á ÇÏ¸é ÃµÇÏ´Â ¾î´À»õ ¼Õ¾Æ±Í¸¦ ºüÁ®³ª°£´Ù. ÇÙ½ÉÀº ÀßÇÏ·Á´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀßÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÌ¾ß±â´Ù. ÀßÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ¼ö½Å°ú ¸ñ¹ÎÀÌ ±âº»ÀÌ´Ù. ½º½º·Î °Å¿ïÀ» Á¤¸éÀ¸·Î µé¿©´Ùº¸°í ³»°¡ ±¹¹ÎÀÇ ÀÏ²ÛÀÌ µÉ Àç¸ñÀÎ°¡¸¦ Á¦´ë·Î ¹°¾îº¸°í °Å¿ïÀÇ ´ë´äÀ» µé¾î ºÁ¶ó´Â ÁÖ¹®ÀÌ´Ù. ¼ø¸®¸¦ °Å½½·¯ ¾ïÁö¸¦ ¾²¸é ±× ÆÐ´ÜÀº ÀÚ½ÅÀº ¹°·Ð ÀÓ¸í±ÇÀÚÀÇ ¿ÜÅõ±îÁö ´õ·´È÷°Ô µÈ´Ù´Â Ãæ°í´Ù.
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