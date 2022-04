ecology [iːkɑ́lədʒi]

n. 생태학; 생태 환경

(연상). 생태학 을 알게 하는 것이 바로 자연의 이 칼러 (색깔) 지 (→이칼러지).

I am majoring in ecology at graduate school.



나는 대학원에서 생태학을 전공하고 있다.



enzyme [énzaim]

n. 효소



효소

엔

자임

(연상). 아시아 경제의역할을 한다고 일본 화폐인(→엔자임) 하고 있다.An enzyme is used to make bread.효소는 빵을 만드는 데 쓰인다.



gravity [grǽvəti]

n. 중력(gravitation) ; 중대함 ; 진지함

(연상). 지구가 오랫동안 그래 버티(→그래버티)는 것은 중력 때문이다.

There is no gravity in space. 우주에는 중력이 없다.

