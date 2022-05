[기적의 영단어-토익단어편(157)] reproduce, drain, petroleum

reproduce [rìːprədjúːs]

v. 생식[번식]시키다; 재생시키다

연상. ⓵시골 마을, 리 (里)에서 produce (생산하는)(→리:프러듀:스) 것 들은 주로 가축을 생식시키 는 것들이다.

Lobsters can reproduce claws when they are torn off.

바다가재는 발이 끊어져 나가면 발을 재생할 수 있다.

drain [drein]

v. 배수하다; 물이 빠지다

연상. 들 에 rain (비)(→드레인)이 내리면 배수해야 한다.

The water will soon drain away. 물은 곧 빠질 것이다.

파. drainage 배수(로), 하수(로)

petroleum [pitróuliəm]

n. 석유

연상. 패트롤 (patrol.순찰대) 차의 이음 ( 끊어지지 않고 이어짐)

(→피트로울이엄)이 있으려면 석유 가 필요하다.

Petroleum is nonrenewable resource.

석유는 재생이 불가능한 자원이다.

