mercury n. 수은; 수은주 cf. Mercury n. 수성

[mə́ːrkjuri] 연상. 유해물질인 수은 으로 뭐 키우리 (→머:큐리)? 인체공해만 키우리!

Mercury is used in batteries, pesticides and thermometers.



광물

미네랄

이

웨이트

적도

수은은 건전지, 살충제 그리고 온도계에 사용된다.The mercury stood at 26°C. 수은주는 섭씨26도를 가리켰다.mineral n. 광물; 무기물 a. 광물(성)[mínərəl] 연상. 요즘은이 포함된 광천수(→미너럴)워터가 유행한다.The province is rich in mineral resources.그 지방은 광물 자원이 풍부하다.equator n. 적도[ikwéitər] 연상.집트와 쿠(→이웨이터)는보다 위에 위치하고 있다. The island is just 8 miles north of the equator.그 섬은 적도에서 북쪽으로 8마일 떨어져 있다.

