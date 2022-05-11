[»ç¼³] ¿øÀÎÁ¦°ø ±â¾÷ÀÇ ¼öµ¿Àû ÅÂµµ°¡ »êÆó´ë¶õ ºÎ¸¥´Ù

»êÆó´ë¶õ(»ê¾÷Æó±â¹° ´ë¶õ)ÀÌ °¡½ÃÈµÇ´Â ¸ð¾ç»õ´Ù. ¿ï»êÀÇ »ç¾÷ÀåÆó±â¹° ¸Å¸³½Ã¼³ ½Å±Ô Á¶¼ºÀ» µÑ·¯½Ñ ÁöÀÚÃ¼¿Í ±â¾÷, ÁÖ¹Î°£ °¥µîÀÌ ¶Ç´Ù¸¥ °ø°ø°¥µîÀ¸·Î ºÎ°¢µÇ°í ÀÖ´Ù. ¿ï»ê½Ã°¡ ¸Å¸³ ´ë¶õÀÌ ÀÓ¹ÚÇÑ »ê¾÷Æó±â¹°À» Ã³¸®ÇÏ±â À§ÇØ ¿Â»ê±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö¿¡ ¹Î°£ ¸Å¸³Àå ½Å¼³À» ÃßÁøÇÏ°í ³ª¼ÀÚ ÇØ´ç Áö¿ªÁÖ¹ÎµéÀÌ Áý´Ü ¹Ý¹ß¿¡ ³ª¼¹±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¿ïÁÖ±º ¿Â»êÀ¾ °¾ç¸¶À» ¾îÃÌ°è¿Í ÀÌÀå´ÜÀº ¿Â»ê±¹°¡»ê´Ü ¾È¿¡ ¸Å¸³ ÃÑ·® 325¸¸t ±Ô¸ðÀÇ Æó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³À» Á¶¼ºÇÏ·Á´Â ¹Î°£¾÷Ã¼ÀÇ °èÈ¹¿¡ °á»ç ¹Ý´ëÇÑ´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. ¿ïÁÖ±ºÀº ÀÌ ¾÷Ã¼°¡ »ê¾÷Æó±â¹° ¸Å¸³Àå ½Å¼³À» À§ÇØ ½ÅÃ»ÇÑ ‘¿Â»ê±¹°¡»ê´Ü °³¹ß°èÈ¹ º¯°æ’°ú °ü·Ã, ÁÖ¹Î ¿¶÷°ø°í ÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇß´Âµ¥ ÀÌ¸¦ ¹Ý´ëÇÏ°í ³ª¼± ¼ÀÀÌ´Ù. ¶Ç´Ù¸¥ ¾÷Ã¼µµ ¿Â»ê ´ç¿ù¸® ÀÏ´ë 4¸¸7,744§³¿¡ ¸Å¸³ ¿ë·® 109¸¸t ±Ô¸ðÀÇ ÀÏ¹ÝÆó±â¹° Ã³¸®½Ã¼³À» Áþ°Ú´Ù¸ç ‘¿Â»ê±¹°¡»ê´Ü °³¹ß°èÈ¹ º¯°æ’À» ½ÅÃ»Çß´Âµ¥ ÁÖ¹ÎµéÀº ¿¶÷°ø°í¸¦ ÀÎÁöÇÏÁö ¸øÇØ ¹Ý´ë ÀÇ°ß Á¶Â÷ ³»Áö ¸øÇß´Ù¸ç ¹Ý¹ßÀÌ °Å¼¼´Ù. ½ÃÀÇÈ¸¿¡¼µµ ¹Ý´ëÀÇ°ßÀÌ ³ª¿Ô´Ù. ¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸ ¼ÈÖ¿õ ÀÇ¿øÀº “¿ï»ê½Ã°¡ ´ÜÃ¼ÀåÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ºñ¿î ÀÌ ½Ã±â¿¡ ÁÖ¹Î µ¿ÀÇ ¾øÀÌ ÃßÁø ÁßÀÎ ¿Â»ê±¹°¡»ê´Ü ¹Î°£ »ç¾÷ÀåÆó±â¹° ¸Å¸³Àå °èÈ¹À» ´çÀå Ã¶È¸ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×´Â “ÁÖ¹ÎÀÇ°ß Ã»Ãë ÀýÂ÷°¡ Çü½ÄÀûÀ¸·Î ÃßÁøµÇ¸é¼ Á¤ÀÛ ÁÖ¹ÎµéÀº ³»¿ëÀ» ÀüÇô ¸ð¸£°í ÀÖ´Ù”¸ç “°ú°Å ¿ï»ê½Ã´Â ¶Ç´Ù¸¥ ¹Î°£±â¾÷ÀÇ À¯»ç °èÈ¹¿¡ ´ëÇØ ‘»ê¾÷¿ëÁö ºÎÁ·’À» ÀÌÀ¯·Î ¼ö¿ëÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Âµ¥ ±× ÀÔÀåÀº ¾îµð·Î °¬³ª”°í ¹Ý¹®Çß´Ù. ¹®Á¦´Â ´çÀå »êÆóÀå ¸¶·ÃÀ» ÇØ¾ßÇÏ´Â ¿ï»ê½Ã³ª ¾÷°èÀÇ ÀÔÀå°ú ÀÏ¹æÀûÀÎ Èñ»ý°¿ä¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÏ ¼ö ¾ø´Ù´Â ÁÖ¹ÎµéÀÇ ÁÖÀåÀÌ ÆØÆØÇÏ´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. »êÆóÀå ¹®Á¦´Â ¼ö³âÀüºÎÅÍ ¿Â»ê°ø´ÜÀÇ ´ç¸é °úÁ¦·Î ºÎ°¢µÅ ±â¾÷µé°ú ´ç±¹ÀÇ ´ëºñÃ¥ÀÌ ¿ä±¸µÅ¿Â »ç¾ÈÀÌ´Ù. ±×·±µ¥µµ ´ç±¹Àº ¹°·Ð »êÆó¹° Ã³¸®¿¡ °ñ¸Ó¸®¸¦ ¾Î°í ÀÖ´Â ±â¾÷µéÀº Àû±ØÀûÀÎ ´ëºñÃ¥À» ¼¼¿ìÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¾îÂ¼¸é ÀÌ°°Àº ¼Ò±ØÀû ÅÂµµ´Â ±×µ¿¾È °ü¿¡¼ ¾Ë¾Æ¼ ÇØÁÙ °ÍÀÌ¶ó´Â Å¸¼º¿¡ Á¥¾ú±â ¶§¹®ÀÌ¶ó´Â ÁöÀûµµ ÀÖ´Ù. ¿ï»ê °æÁ¦¿Í ±â¾÷ÀÌ ¼ºÀåÇØ¿À´Â °úÁ¤¿¡¼ ¿ï»ê½Ã¹ÎµéÀº ¸¹Àº ºÎºÐÀ» °æÁ¦¹ßÀüÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§À¸·Î ¾çº¸ÇØ žë´Ù. ¿ï»ê¿¡¼ ÀÌÀÍÀ» Ã¢ÃâÇØ¿Â ±â¾÷µéÀº »ê¾÷Æó±â¹° ´ëÃ¥¿¡¼µµ °á±¹ °üÀÌ ÇØ°áÇØ ÁÖ°í ÁÖ¹ÎÀÌ ¾çº¸ÇØÁÙ °ÍÀÌ¶ó´Â ¾ÈÀÌÇÑ »ý°¢À» ÇÏ´Â °æÇâÀÌ ÀÖ´Ù. ÃÖ±ÙÀÇ °ü·Ã ¸¶ÂûÀ» ¹Ù¶óº¸´Â ¿ï»ê½Ã¹ÎµéÀº ÀÌÁ¦ »êÆó¹° Ã³¸®´Â ¿øÀÎÁ¦°øÀÚÀÇ º¸´Ù Àû±ØÀûÀÎ ´ëÃ¥¼ö¸³ ÀÚ¼¼°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁöÀûÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾÷°è¿¡¼ »õ°Ü µé¾î¾ß ÇÒ ´ë¸ñÀÌ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ