mars n. 화성

[mɑːrzㅍ] 연상. 지구와 마주 (→마:즈) 보고 있는 행성이 화성 이다.

We can calculate the size of Mars.

우리는 화성의 크기를 계산할 수 있다.

lunar a. 달의. 달에 관한; 음력의

[lúːnərㅍ] 연상. ①촉석루와 같은 누 ( 樓 ) 너 (→루;너) 머 엔 늘 달의 모습이 보였다.

② 누나 (→루;너)를 닮은 달의 모습 (달은 여성이니까)

The Lunar New Year falls on late January 25th this year.

올해의 음력설은 1월 25일이다.

desert n. 사막 a. 사막의 v. 버리다; 도망하다

[dézərt] 연상. 수많은 사람들이 사막에서 뒈졌다 (→데졌)다.(죽었다의 속어)

The beauty and silence of the Sahara Desert is fantastic.

사하라 사막의 아름다움과 고요함은 환상적이다.

