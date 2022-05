weed n. 잡초 v. 잡초를 뽑다

[wiːd] 연상. We (우리가) 더 (→위:드) 좋아하는 것이 잡초 다

.(잡초는 서민의 상징)

The back yard was overgrown with weeds.

뒤뜰에는 잡초가 우거져 있

bush n. 관목(shrub), 수풀

[buʃ] 연상. ① 부시 (→부쉬) 대통령의 별장은 관목 숲 속에 있다던데.

② 관목 은 부스 스(→부쉬)한 모습으로 서 있다.

A bird in the hand is worth two in the bush.

손 안의 세 한 마리는 숲 속의 새 두 마리의 가치가 있다.

sprout v. 싹트다, 발아하다 n. 새싹

[spraut] 연상. 수풀이 out (없어지면)(→스프라웃) 그 자리에 또

온갖 식물의 싹 튼다 .

It only takes a few days for beans to sprout.

콩이 싹트는데 며칠이 걸릴 걸린다.

