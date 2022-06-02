¡¼¹Ú¿µ½Ä ½ÃÀÎ ¡®À°ÇÊÀÇ Çâ±â¡¯¡½ (266)±Ç¿À½Å ½ÃÀÎ ¡®³× »ý°¢¡¯

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¡Ü½ÃÁ¶½ÃÀÎ ±Ç¿À½Å(Ïíçéãá·1946³â~ ). ¾ÆÈ£´Â Çö»ê(úÜß£). °æºÏ ¾Èµ¿ Ãâ»ý. ¾Èµ¿±³À°´ëÇÐ Á¹¾÷. 1977³â »ùÅÍ½ÃÁ¶»ó ÀÔ»ó. 1979³â ÀÛÇ° ¡¶¿ù¿Ü¸®¿¡¼­¡··Î ¡¸½ÃÁ¶¹®ÇÐ¡¹ Ãµ·á, ÇÑ±¹¹®Çù ¾Èµ¿ÁöºÎÀå, °æºÏ¹®Çù ½ÃÁ¶ºÐ°ú À§¿øÀå ¹× °¨»ç ¿ªÀÓ. ¿µ³²½ÃÁ¶¹®ÇÐÈ¸ ¹× ¡¸¿À´Ã¡¹ ½ÃÁ¶µ¿ÀÎ È¸Àå ¿ªÀÓ. ½ÃÁýÀ¸·Î ¡º³× »ý°¢¡»(’95³â)ÀÌ ÀÖÀ½.


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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