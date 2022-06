rust v. 녹슬다. 부식하다 n. (금속의)녹. 부식

[rʌst] 연상. 금속은 라스트 (last,마지막)(→러스트)엔 녹슬게 된다.

Better wear out than rust out.

녹슬어 못쓰게 되느니 써서 없애는 편이 낫다.

파. rusty a. 녹슨

shade n. 그늘; 명암, 색조 v. 그늘지게 하다

[ʃeid] 연상. 사람들이 그늘 에서 바람을 쇠이더 (→쉐이더)군.

They were sitting under the shade of a big tree.

그들은 큰 나무 그늘 아래 앉았다.

bloom n. (관상용)꽃 v. 꽃이 피다 cf. blossom (과수나무의)꽃

[bluːm] 연상. 봄의 부름 (→블루움)을 받고 꽃이 핀다 .

The roses are in full bloom. 장미꽃들이 활짝 피어 있다.

파. blooming a. 꽃이 만발한 : 번영한

