울산시립청소년합창단은 이달 18일 오후 5시 울산문화예술회관 소공연장에서 '2022 청소년 합창 어울림 한마당'을 개최한다.이번 무대는 김유리 아나운서의 쉽고 재미있는 해설로 울산시립청소년합창단, 남외초등학교합창단, 라뮤소년소녀합창단, 옥동구슬소리합창단이 동요, 민요, 영화 OST 등 다양한 장르의 합창곡을 선사한다.첫 무대에 오르는 남외초등학교합창단(지휘 엘리사 최)이 시간이 지나도 소중한 만남을 꼭 이어나가자는 바람을 노래한 '소중한 만남'과 김정녀 작사 작곡의 '넘어져도 괜찮아', 황성빈 곡의 '내가 먼저 웃어줄게'를 합창한다. 2014년 4월에 창단한 남외초합창단은 소방동요대회, 간절곶동요제 수상 등 다양한 무대에서 두각을 드러내고 있다.이어 지난 2020년 창단돼 동화 오페라 '헨젤과 그레텔', '신데렐라' 등 다양한 무대에서 경험을 쌓고 있는 라뮤소년소녀합창단(지휘 김미실)이 영화 '사운드 오브 뮤직' OST의 '내가 좋아하는 것들'과 '도레미 송'을 열창한다. 또 옥동구슬소리합창단(지휘 최영은)이 윤학준 작곡가의 '조금 느린아이', '다 잘 될 거야'와 2019년 KBS창작동요대회 대상 수상곡 '마라톤 을 들려준다.울산시립청소년합창단(지휘 조나리)은 대지의 아름다움을 노래한 존 루터의 아름다운 '대지'(For the beauty of the earth)와 아일랜드 민요 '아! 목동아', 이호준 곡의 '친구야'를 합창하면서 마지막 무대를 장식한다. 입장료 전석 1,000원. 예매 및 공연 문의 울산문화예술회관 누리집(http://ucac.ulsan.go.kr) 또는 전화(052-275-9623~8).고은정 기자 kowriter1@iusm.co.kr

