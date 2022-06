[기적의 영단어-토익단어편(168)] boundary, continent, tropical

boundary n. 경계선; 경계. 범위

[báundəri] 연상. 농구장에서 경계선 은 알게 해 주는 것은 공이 bound (튀는 것이) 리 (→바운더리)!

She had never strayed beyond the city boundaries.

그녀는 시 경계를 넘어가지는 않았다.

continent n. 대륙. 육지

[kɑ́ntənənt] 연상. 철학자 칸트는 (→칸터넌(트)) 대륙 (유럽대륙)출신이다.

The ice cap covers more than 97% of the Antarctic Continent.

만년설이 남극대륙의 97% 이상을 덮고 있다.

파. continental a. 대륙의 대륙성의

tropical a. 열대(지방)의. 열대성의

[trɑ́pikəl] 연상. 우승 트로피 의 컬 러(→트라피컬)는 주로 열대 지방 의 색깔이다.

The plant grows well only in tropical regions.

그 식물은 열대 지역에서만 잘 자란다.

파. tropic n. 회귀선 the tropics n. 열대지방

