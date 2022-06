[기적의 영단어-토익단어편(167)] rustle, hibernate, migration

rustle v. (나뭇잎 등이) 바스락거리다; 옷 스치는 소리를 내게 하다 .

[rʌ́səl] n. 바스락거리는 소리

연상. 너슬너슬 (→러슬 러슬)한 커튼자락이 바람에 날리면 옷 스치는 소 리를 낸다 .

The breeze rustled the leaves. 산들바람이 나뭇잎을 살랑살랑 흔들었다.

파. rustling a. 바스락 소리가 나는

hibernate v. 동면하다. 겨울잠을 자다.

[háibərnèit] 연상. 곰이 하이버 (헬멧) 쓰고 내의 (→하이버네잇)를 입고 동면한다 고 생각해봐.(추위에 대비해서)

Snakes hibernate during the winter. 뱀은 겨울 동안 동면을 한다.

파. hibernation n. 동면 hibernant n. 동면의 동면하는 동물

antarctic n. 남극 (지방) a. 남극의, (반) Arctic 북극(의)

[æntɑ́ːrktik] 연상. 앤 여왕이 발견해서, 탁 트인 공간에 티크 (→앤타악틱)나무 푯말을 꽂아 둔 곳이 남극 이다.

Marine life on the Antarctic seafloor is unique.

남극의 해저 해양 생물들은 독특하다

파. Antarctica 남극 대륙

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의