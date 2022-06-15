º¥ÅõÈ£, ¿ùµåÄÅ±îÁö µÎ °í°³ ¡¦ ¼öºñ¡¤Áß¿ø ºÒ¾È ÇØ°áÃ¥ Ã£¾Æ¶ó

7¿ù ±¹³»ÆÄ À§ÁÖ·Î µ¿¾Æ½Ã¾ÈÄÅ Âü°¡¡¦'¿ÏÀüÃ¼'·Î´Â 9¿ù A¸ÅÄ¡ µÎ °æ±â
11¿ù ±¹³» ÃâÁ¤½Ä ÃßÁø °¡´É¼ºµµ
(¼¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) Àåº¸ÀÎ ±âÀÚ = 6¿ù A¸ÅÄ¡ ±â°£ ¿©·¯ ¼÷Á¦¸¦ ¹ß°ßÇÑ º¥ÅõÈ£°¡ 2022 ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA) Ä«Å¸¸£ ¿ùµåÄÅ ÁØºñ¸¦ ÀÌ¾î°£´Ù.
ÆÄ¿ï·ç º¥Åõ °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÇÑ±¹ Ãà±¸ ´ëÇ¥ÆÀÀº 14ÀÏ ¼¿ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸° ÀÌÁýÆ®¿Í Æò°¡Àü¿¡¼ 4-1·Î ¿Ï½ÂÇß´Ù.
¿ùµåÄÅ º»¼±À» ¾ÕµÎ°í ÀÌ´Þ A¸ÅÄ¡ È¨ 4¿¬Àü¿¡ ³ª¼± º¥ÅõÈ£´Â 2½Â 1¹« 1ÆÐ¶ó´Â ¼ºÀûÀ» ³Â´Ù.
ÀÌ´Þ 2ÀÏ FIFA ¼¼°è ·©Å· 1À§ ºê¶óÁú°ú ¸ÂºÙ¾î 1-5·Î ´ëÆÐÇÑ ÇÑ±¹Àº 6ÀÏ Ä¥·¹¸¦ 2-0À¸·Î ²ª°í, 10ÀÏ ÆÄ¶ó°úÀÌ¿Í 2-2·Î ºñ±ä ¹Ù ÀÖ´Ù.
¿ì¸®³ª¶ó´Â 11¿ù °³¸·ÇÏ´Â Ä«Å¸¸£ ¿ùµåÄÅ¿¡¼ Æ÷¸£Åõ°¥, ¿ì·ç°úÀÌ, °¡³ª¿Í HÁ¶¿¡ ¹¿´´Ù.
¿ì·ç°úÀÌÀü¿¡ ´ëºñÇØ ³²¹Ì ÆÀµé°ú Æò°¡ÀüÀ» Ä¡¸£¸ç °æÇèÀ» ½×Àº °Ç ÀÇ¹Ì°¡ ÀÖÁö¸¸, ÀÌ¹ø Æò°¡Àü¿¡¼ µå·¯³ ¼öºñ¿Í Áß¿øÀÇ ºÒ¾ÈÁ¤¼ºÀº º¥ÅõÈ£°¡ ¿ùµåÄÅ Àü±îÁö ¼ÕºÁ¾ß ÇÒ °úÁ¦´Ù.
ÀÌÁýÆ®ÀüÀ» ¸¶Ä£ ´ëÇ¥ÆÀÀº ÀÏ´Ü °æ±â µÚ ÇØ»êÇß´Ù.
¿ùµåÄÅ Àü±îÁö '¿ÏÀüÃ¼'°¡ ¸ðÀÏ ±âÈ¸°¡ ¸¹Áö ¾ÊÀº °¡¿îµ¥, º¥ÅõÈ£´Â 7¿ù µ¿¾Æ½Ã¾ÆÃà±¸¿¬¸Í(EAFF) E-1 Ã¨ÇÇ¾ð½Ê(µ¿¾Æ½Ã¾ÈÄÅ Ãà±¸´ëÈ¸)°ú 9¿ù µÎ Â÷·ÊÀÇ A¸ÅÄ¡ Æò°¡ÀüÀ» ÅëÇØ Á¶Á÷·ÂÀ» ±Ø´ëÈÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀº 7¿ù 19ÀÏºÎÅÍ 27ÀÏ±îÁö ÀÏº»¿¡¼ °³ÃÖµÇ´Â µ¿¾Æ½Ã¾ÈÄÅ¿¡ Âü°¡ÇØ Áß±¹, ÀÏº», È«Äá°ú ¸ÂºÙ´Â´Ù.
´Ù¸¸ ÀÌ ´ëÈ¸´Â °ø½Ä A¸ÅÄ¡ ±â°£¿¡ ¿¸®Áö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ ¼ÕÈï¹Î(ÅäÆ®³Ñ), È²ÀÇÁ¶(º¸¸£µµ), È²ÈñÂù(¿ï¹öÇÜÇÁÅÏ) µî À¯·´¿¡¼ ¶Ù´Â ¼±¼öµéÀ» ºÒ·¯µéÀÌ±â´Â ¾î·Æ´Ù.
K¸®±× ¼±¼öµé À§ÁÖ·Î ÆÀÀ» ²Ù¸®´Â ¸¸Å µ¿¾Æ½Ã¾ÈÄÅÀº º¥Åõ °¨µ¶ÀÌ ±¹³»ÆÄ¸¦ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ½ÃÇèÇÏ´Â ¹«´ë´Ù.
¼±¼öµé¿¡°Ô´Â Ä«Å¸¸£Çà ÃÖÁ¾ ¿£Æ®¸®¿¡ µé±â À§ÇØ ´«µµÀåÀ» Âï¾î¾ß ÇÒ Áß¿äÇÑ ±âÈ¸´Ù.
ÀÌÈÄ ÇØ¿ÜÆÄ±îÁö º¥ÅõÈ£°¡ ¸ðµÎ ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ðÀÌ´Â °Ç 9¿ùÀÌ´Ù.
9¿ù 19¡27ÀÏÀÌ A¸ÅÄ¡ ±â°£ÀÎµ¥, ´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸´Â ÀÌ¶§ µÎ Â÷·ÊÀÇ Æò°¡ÀüÀ» °èÈ¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¾ÆÁ÷ »ó´ë°¡ Á¤ÇØÁöÁö´Â ¾Ê¾ÒÁö¸¸, ¿ùµåÄÅÀ» ¸ñÀü¿¡ µÐ ¸¸Å º»¼±¿¡ ³ª¼³ ÆÀµé°ú ´ë°áÀ» ÃßÁøÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Ãà±¸ÇùÈ¸ °ü°èÀÚ´Â "À¯·´°ú ¾ÆÇÁ¸®Ä«´Â ÀÚÃ¼ ³×ÀÌ¼Ç½º¸®±×¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ¾î Æò°¡ÀüÀ» Ä¡¸£±â ½±Áö ¾ÊÀº »óÈ²ÀÌ´Ù. ¾ÆÁ÷ Æò°¡Àü »ó´ë°¡ Á¤ÇØÁø °ÍÀº ¾ø´Ù"¸ç "È¨ °æ±â¸¦ ¿ì¼±À¸·Î °í·ÁÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ÀÌ ¿ª½Ã »óÈ²¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç±îÁö Ä¡¸£°í ³ª¸é 11¿ù '½ÇÀü'ÀÎ Ä«Å¸¸£ ¿ùµåÄÅÀÌ ½ÃÀÛµÈ´Ù.
ÇùÈ¸ °ü°èÀÚ´Â "K¸®±×ÀÇ °æ¿ì ½ÃÁðÀÌ ÀÏÂï ³¡³ª¸é ±¹³»ÆÄ ¼±¼öµéÀ» ¼ÒÁýÇÒ ¼ö ÀÖ°ÚÁö¸¸, ½ÃÁð ÁßÀÎ ÇØ¿ÜÆÄ ¼±¼öµéÀº 11¿ù 14ÀÏºÎÅÍ ¼ÒÁýÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù"¸ç "ÇÑ¡¤Áß¡¤ÀÏ ¸®±×¿¡¼ ¶Ù´Â ¼±¼öµéÀº ±¹³»¿¡¼ ÈÆ·ÃÇÏ°í, À¯·´ÆÄ´Â Ä«Å¸¸£ ÇöÁö¿¡¼ ÇÕ·ùÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù"°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î "¿ùµåÄÅ Àü º°µµÀÇ ÇØ¿Ü »çÀü ÀüÁö ÈÆ·ÃÀº °èÈ¹ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. Ä«Å¸¸£ ÇöÁö Æò°¡Àüµµ ³íÀÇÇÑ °ÍÀº ¾ø´Ù"¸ç "11¿ù Ãâ±¹ Àü ±¹³»¿¡¼ ÃâÁ¤½Ä °³³äÀ¸·Î Æò°¡ÀüÀ» ÇÑ °æ±â Ä¡¸¦ °¡´É¼ºÀº ÀÖ´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
º¥ÅõÈ£´Â ÇÑ±¹½Ã°£À¸·Î ¿À´Â 11¿ù 24ÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã ¿ì·ç°úÀÌ¿Í Á¶º°¸®±× Ã¹ °æ±â¸¦ Ä¡¸£°í, °°Àº ´Þ 28ÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã¿¡ °¡³ª¿Í ¸¸³´Ù. 12¿ù 3ÀÏ ¿ÀÀü 0½Ã¿¡´Â Æ÷¸£Åõ°¥°ú 3Â÷Àü¿¡ ³ª¼±´Ù.
ÇÑ±¹ÀÇ Á¶º°¸®±× ¼¼ °æ±â´Â ¸ðµÎ ¾Ë ¶óÀÌ¾áÀÇ ¿¡µàÄÉÀÌ¼Ç ½ÃÆ¼ ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸°´Ù.
boin@yna.co.kr
|ÀÎ»çÇÏ´Â Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ
(¼¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ÀÌÁöÀº ±âÀÚ = 14ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸° ³²ÀÚ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ Æò°¡Àü ÇÑ±¹°ú ÀÌÁýÆ®ÀÇ °æ±â. Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÀÌ 4´ë1·Î ÀÌ±ä µÚ ÆÒµéÀ» ÇâÇØ ¼ÕÀ» Èçµé¸ç ÀÎ»çÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2022.6.14
jieunlee@yna.co.kr
(³¡)
<¿¬ÇÕ´º½º ±ä±Þ¼Óº¸¸¦ SMS·Î! SKT »ç¿ëÀÚ´Â ¹«·á Ã¼Çè!><ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) ¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>
|´ë½Â ÀÌ²ö ¼ÕÈï¹Î
(¼¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ±èÁÖ¼º ±âÀÚ = 14ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼¿ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸° ³²ÀÚ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ Ä£¼±°æ±â ÇÑ±¹ ´ë ÀÌÁýÆ® °æ±â¿¡¼ ÆÄ¿ï·ç º¥Åõ °¨µ¶ÀÌ ¼±ÀüÀ» ÆîÄ£ ¼ÕÈï¹Î°ú Æ÷¿Ë ÈÄ ±×¶ó¿îµå¸¦ ³ª°¡°í ÀÖ´Ù. 2022.6.14
utzza@yna.co.kr
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|4-1 ½Â¸® °ÅµÎ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹
(¼¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ±èÀÎÃ¶ ±âÀÚ = 14ÀÏ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼¿ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸° ³²ÀÚ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ Ä£¼±°æ±â ÇÑ±¹ ´ë ÀÌÁýÆ® °æ±â¿¡¼ 4-1·Î ½Â¸®¸¦ °ÅµÐ ÇÑ±¹ ¼±¼öµéÀÌ ½Â¸®¸¦ ÀÚÃàÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2022.6.14
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(³¡)
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