[기적의 영단어-토익단어편(169)] fertile, soil, cave

fertile a. (땅이) 비옥한; 다산의 (반) sterile, barren (불모의)

[fə́ːrtl] 연상. 퍼 런 털 (→ 퍼:틀) 같은 풀이 자라는 땅은 비옥할 거야.

The lands near lakes are usually very fertile.

호수가의 땅이 대개 매우 비옥하다.

파. fertility n.다산, 풍부; 번식력 fertilizer n. 비료

soil n. 흙, 토양; 오물 v. 더럽히다

[sɔil] 연상. 농부들은 흙 과 함께하면서 소일 (→소일)한다

The soil in this area is good for farming.

이 지역의 흙은 농사짓기에 좋다.

cave n. 동굴(den) v. 움푹 들어가다

[keiv] 연상. 마치 개입 (개의 말), 케이 (K) 자 형태의 입 (=입구)(→케입)을 가진

것이 동굴 이다.

(입구가 고르지 않고 바위가 삐죽삐죽 튀어나와 마치 K자 같다)

The cave was a shelter for the refugees.

그 동굴은 피난민들에게 은신처였다.

