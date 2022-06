BPA '제4회 세계 주요 항만 IT 담당자 초청 워크숍' 단체 기념촬영 모습(왼쪽 일곱 번째 BPA 강준석 사장).





부산항만공사(BPA·사장 강준석)는 20일부터 22일까지 3일간 로테르담, 싱가포르, 바르셀로나 항만 등이 참여한 가운데 '항만의 디지털화와 지속가능성을 향해서(at the interface of digitalization and sustainability)'라는 주제로 글로벌 항만의 디지털, 친환경 부문 우수사례 및 세계 주요 항만들의 정보와 데이터를 공유하는 '제4회 세계 주요 항만 IT 담당자 초청 워크숍'을 개최한다.부산 / 김성대 기자

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의