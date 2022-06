reed n. 갈대, 갈대밭

[riːd] 연상. 식물의 삶을 리드 (→리드) 하는 것이 갈대 다, 생각하는 갈대 이니까.

The woman writer wrote ‘the living reed'

그 여류 작가가 살아있는 갈대라는 작품을 썼다.

insect n. 곤충, 벌레

[ínsekt] 연상. 먹이에 인색 (→인섹(트))한 것이 곤충 이다.

(절대 나누어 먹지 않는다)

An insect was buzzing around the room.

곤충 한 마리가 방 주변을 윙윙 날아다녔다.

파. insecticide 살충제

blossom n. 과수의 꽃 (한 나무 전체의 꽃) v. 꽃이 피다

[blɑ́səm] 연상. 과수원에 꽃이 피면 마치 불 이 나 섬 (→블라섬)이 타고 있는 것처 럼 보인다.(붉은 꽃이 피는 과수원)

The plum tree is in full blossom.

자두나무 꽃이 만발했다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의