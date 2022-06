[기적의 영단어-토익단어편(171)] garbage, contaminate, radioactive

garbage n. 음식물 찌꺼기, (부엌의) 쓰레기; 폐기물

[gɑ́ːrbidʒ] 연상. 쓰레기 는 물자를 소비한 대가, 즉 값이지 (→ 가:비지)!

Pick up all the garbage you can find.

쓰레기란 쓰레기는 다 주워라.

contaminate v. 오염시키다(pollute) (반) clarify 정화하다

[kəntǽmənèit] 연상. 사람들이 큰 댐 in (안에서) 음식물을 ate (먹어서)(→컨탬이네잇) 물을 오염시켰다.

Smog contaminates the air. 스모그는 대기를 오염시킨다.

파. contamination n. 오염 contaminant n. 오염 물질

radioactive a. 방사성의, 방사능의

[rèidiouǽktiv] 연상. radio (라디오)의 active (활동적인)(→레이디오우액팁) 것과 마찬가 지로 작용하는 것이 바로 방사능 이다.

They have revealed no radioactive contamination in the area.

그들은 그 지역이 방사능에 오염이 되지 않은 것을 밝혀냈다.

