circumstance n. (보통 pl.) 상황, 환경; 주위의 사정

[sə́ːrkəmstæ̀ns]

연상. 서 있는 컴 컴한 스탠 (에) 서 (→서: 컴스탠스) 그곳의 환경 을 알 수 있었다.

He died in tragic circumstances.

그는 비극적 환경에서 죽었다.

atmosphere n. 대기; 분위기

[ǽtməsfìər]

연상. 어른들이 담배를 애 (들) 틈 에서 어서 (빨리) 피워 (→애트머스피어) 대기 를 오염시켰다.

the atmosphere of Venus

금성을 둘러싼 대기

pure a. 순수한, 순결한 (반) impure 불순한

[pjuər]

연상. 순수한 사랑만이 꽃을 피워 (→퓨어)요.

This shirt is made of pure cotton.

이 셔츠는 순면으로 만들어졌다.

파. purify v. 정화하다 , 깨끗이 하다

