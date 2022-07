팝, 영화음악, 뮤지컬, 클래식, 재즈... 퍼포먼스 무대로

울주문화재단은 울주문화예술회관의 방방곡곡 문화공감사업



쇼콰이어그룹 하모나이즈의 <해피홀릭 콘서트>를 6일 두차례의 공연으로 선보인다.





(재)울주문화재단은 울주문화예술회관 방방곡곡 문화공감사업으로 6일 오후 2시, 오후 7시 30분 쇼콰이어그룹 하모나이즈의 '해피홀릭 콘서트'를 선보인다.한국 대중음악(K-POP)은 물론 팝, 영화음악, 뮤지컬, 클래식, 재즈, 퓨전국악까지 장르를 총망라한 명곡들이 쇼콰이어그룹의 퍼포먼스로 선보이며 브로드웨이 쇼를 방불케 하는 화려한 무대와 의상, 조명, 영상연출이 기대된다.영화 '위대한 쇼맨' OST인 'Come Alive'와 'This Is Me' 퍼포먼스로 포문을 연다. 이어 대한민국 국민이 가장 사랑한 3편의 뮤지컬 'Singing in the rain', 'Dream Dirls', 'Dancing Queen'을 선보인다. 이어 누구에게나 친숙한 노래들을 재해석한 대중가요 '사람들이 움직이는 게', 'Dynamite'로 역동적인 안무와 수려한 하모니의 조화를 선사한다. 마지막으로 뮤지컬 '라이온 킹'의 무대를 펼친다.오후 2시 공연은 지역 문화 복지 증진을 위해 문화소외계층을 대상으로 진행되며, 오후 7시 30분 공연은 일반관객을 대상으로 울주문화재단 누리집 또는 전화로 예매 후 관람할 수 있다. 문의 울주문화예술회관(www.uljuart.or.kr), 052-980-2270.고은정 기자 kowriter1@iusm.co.kr

