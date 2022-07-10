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º¸°ÇÈ¯°æ¿¬±¸¿øÀº 2020¡2021³â ÃÑ 1Ãµ773°ÇÀ» °Ë»çÇßÀ¸¸ç, ÀÌ Áß 180°Ç(10.1%)¿¡¼ ·¹Áö¿À³Ú¶ó±ÕÀÌ °ËÃâµÆ´Ù. Á¶ÇýÁ¤ ±âÀÚ jhj74@iusm.co.kr
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