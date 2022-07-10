ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
HOME »çÈ¸ ÀÚÄ¡´ÜÃ¼
¿ï»ê ¹éÈ­Á¡¡¤º´¿ø¡¤¸ñ¿åÅÁ ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ ·¹Áö¿À³Ú¶ó±Õ °Ë»ç
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
ìí¿ìÀÍ »óÂ¡ ¾Æº£, À¯¼¼Áß ÃÑ°Ý »ç¸Á
¿ëÀÇÀÚ´Â ÀüÁ÷ ÀÚÀ§´ë¿ø
1ÀÏ Àü
³ª¶ó»ì¸² ÀûÀÚ GDP 3% ÀÌ³»·Î
Á¤ºÎ, ³»³â ¿¹»êºÎÅÍ ±äÃà ½Ãµ¿
2ÀÏ Àü
ÀÌÁØ¼®, ´ç¿ø±Ç Á¤Áö 6°³¿ù
ÃÊÀ¯ÀÇ ÇöÁ÷ ´ç´ëÇ¥ Â¡°è
2ÀÏ Àü
IMF ÃÑÀç "¼¼°è °æÁ¦Àü¸Á ¾îµÓ´Ù
¡¦Àå±â °æ±âÄ§Ã¼ ¹èÁ¦ ¸øÇØ"
3ÀÏ Àü
±¹Á¤¿ø, ¹ÚÁö¿ø¡¤¼­ÈÆ °í¹ß¡¦
"Ã¸º¸¹«´Ü»èÁ¦¡¤Á¶»ç °­Á¦Á¾·á"
3ÀÏ Àü
ÇãÁØÀÌ ±³¼ö, ÇÑ±¹ ¼öÇÐÀÚ ÃÖÃÊ ÇÊÁî»ó ¼ö»ó Äè°Å
4ÀÏ Àü
ëÅ "ÙþÁ¤±Ç Àå°ü Áß ÈÇ¸¢ÇÑ »ç¶÷ ºÃ³ª"¡¦ÀÎ»ç½ÇÆÐ ºñÆÇ¿¡ °Ý¾Ó
4ÀÏ Àü
¹Ì¾²ºñ½Ã "Áß±¹ÀÎ °­Á¦¿¬Çà" ºñ¼® ¼³Ä¡
Á¶¼±ÀÎ ÇÇÇØÀÚ´Â Ã¶ÀúÈ÷ ¿Ü¸é
5ÀÏ Àü
³ë¹«¶ó "ÇÑ±¹, 3ºÐ±â ¸¶ÀÌ³Ê½º ¼ºÀå
1³â³» °æ±âÈÄÅð ÁøÀÔ Àü¸Á"
5ÀÏ Àü
ÀÏº»À¸·Î °£ ÅÂÇ³ ³²ºÎ´Â ÂòÅë ¡¦ ÀÏºÎ ºñ¼Ò½Ä
6ÀÏ Àü
"¿À¼¼ÈÆ¡¤ÇÑµ¿ÈÆ, ¿©±Ç Â÷±âÁÖÀÚ °øµ¿1À§
¾ß±ÇÀº ÀÌÀç¸í ´Üµ¶ ¼±µÎ"
6ÀÏ Àü
ÀÌ´ÞºÎÅÍ °¡°è´ëÃâ È® ´Þ¶óÁø
½Ç¼ö¿äÃþ ÁÖ´ã´ë ±ÔÁ¦ ¿ÏÈ­
9ÀÏ Àü
ëÅ´ëÅë·É, 3¹Ú5ÀÏ '´ÙÀÚ¿Ü±³'
¸¶µå¸®µå ¹æ¹® ¸¶Ä¡°í ±Í±¹
10ÀÏ Àü
'Ä£À±' ¹Ú¼º¹Î, 'ÀÌÁØ¼® ´ç´ëÇ¥ ºñ¼­½ÇÀå' Àü°Ý »çÅð
10ÀÏ Àü
'µè´Â 112'¿¡¼­ 'º¸´Â 112'·Î¡¦°æÂû Ä¡¾È»óÈ²½Ç »õ·Ó°Ô ¼³°è
11ÀÏ Àü
½Å±ÔÈ®Áø 1¸¸463¸í, 20ÀÏ¸¸¿¡ 1¸¸¸í´ë¡¦ÇØ¿ÜÀ¯ÀÔ 205¸íÀ¸·Î ±ÞÁõ
11ÀÏ Àü
±¹³» ³«ÅÂÁË ÆóÁö ÈÄ ¹«ÁËÆÇ°á ¼Ó¼Ó¡¦'³«ÅÂ¾à ÆÇ¸Å'´Â Ã³¹ú
12ÀÏ Àü
å¯ '7¿ù ÀÓ½Ã±¹È¸' ´Üµ¶ °­Çà ½Ã»ç¡¦¿©¾ß ¿ø±¸¼º Ãæµ¹ °ÝÈ­
12ÀÏ Àü
ÀüÀÎÁö, ¸ÞÀÌÀú ¿©ÀÚ PGA Ã¨ÇÇ¾ð½Ê Á¦ÆÐ¡¦3³â 8°³¿ù ¸¸ÀÇ ¿ì½Â
13ÀÏ Àü
À¯·ù¼¼ ÀÎÇÏ Á¦´ë·Î ¹Ý¿µÇß³ª¡¦Á¤ºÎ, Á¤À¯¾÷°è ´ãÇÕ ¿©ºÎ Á¡°Ë
13ÀÏ Àü
¿ï»ê ¹éÈ­Á¡¡¤º´¿ø¡¤¸ñ¿åÅÁ ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ ·¹Áö¿À³Ú¶ó±Õ °Ë»ç



¿ï»êº¸°ÇÈ¯°æ¿¬±¸¿øÀº ³Ã¹æ±â¿Í ¹° »ç¿ëÀÌ Áõ°¡ÇÏ´Â ¿©¸§Ã¶À» ¸Â¾Æ ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³À» ´ë»óÀ¸·Î ·¹Áö¿À³Ú¶ó±Õ °Ë»ç¸¦ ÇÑ´Ù°í 10ÀÏ ¹àÇû´Ù.

°Ë»ç ´ë»óÀº ¹éÈ­Á¡, ´ëÇü ¼îÇÎ¼¾ÅÍ, °øÇ×, Ã¶µµ¿ª»ç, ´ëÇü ¸ñ¿åÅÁ, ÂòÁú¹æ, Á¾ÇÕº´¿ø, ¿ä¾çº´¿ø µîÀÌ´Ù.

°Ë»ç ³»¿ëÀº ·¹Áö¿À³Ú¶ó±Õ, ÀÜ·ù¿°¼Ò ³óµµ µîÀÌ´Ù.

·¹Áö¿À³Ú¶óÁõÀº Á¦3±Þ ¹ýÁ¤ °¨¿°º´À¸·Î, 25¡­45µµÀÇ ¿À¿°µÈ ¹°¿¡¼­ Áõ½ÄÇÏ´Â ·¹Áö¿À³Ú¶ó±ÕÀÌ °ø±â Áß¿¡ ¶°´Ù´Ï´Ù°¡ ¿¡¾î·ÎÁ¹ ÇüÅÂ·Î È£Èí±â·Î ÈíÀÔµÅ °¨¿°µÇ´Â ÁúÈ¯ÀÌ´Ù.

ÁÖ·Î ´ëÇü °Ç¹°ÀÇ ³Ã°¢Å¾ ¼ö³ª °Ç¹° ³» ³Ã¡¤¿Â¼ö µî¿¡¼­ Àß Áõ½ÄÇÏ°í, Æ¯È÷ ³Ã¹æ±â »ç¿ëÀÌ Áõ°¡ÇÏ´Â 6¡­8¿ù¿¡ Àß ¹ß»ýÇÑ´Ù.

°¨¿°µÇ¸é ¹ß¿­, ¿ÀÇÑ, ±âÄ§, Àü½Å ÇÇ·Î°¨ µî µ¶°¨°ú ºñ½ÁÇÑ Áõ»óÀ» º¸ÀÎ´Ù.

Æó·ÅÀ¸·Î ¹øÁö¸é È£Èí°ï¶õ µîÀÇ Áõ»óÀ» º¸ÀÌ¸ç, ½ÉÇÏ¸é »ç¸Á¿¡ ÀÌ¸¦ ¼öµµ ÀÖ´Ù.

·¹Áö¿À³Ú¶ó±ÕÀÌ °ËÃâµÈ ½Ã¼³Àº Ã»¼Ò¿Í ¼Òµ¶ Á¶Ä¡ÇÏ°í, ÀÌÈÄ Àç°Ë»ç¸¦ ÇÏ´Â µî °ü¸®°¡ °­È­µÈ´Ù.

º¸°ÇÈ¯°æ¿¬±¸¿øÀº 2020¡­2021³â ÃÑ 1Ãµ773°ÇÀ» °Ë»çÇßÀ¸¸ç, ÀÌ Áß 180°Ç(10.1%)¿¡¼­ ·¹Áö¿À³Ú¶ó±ÕÀÌ °ËÃâµÆ´Ù. Á¶ÇýÁ¤ ±âÀÚ jhj74@iusm.co.kr

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

Á¶ÇýÁ¤ ±âÀÚ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • ìí¿ìÀÍ »óÂ¡ ¾Æº£, À¯¼¼Áß ÃÑ°Ý »ç¸Á
    ¿ëÀÇÀÚ´Â ÀüÁ÷ ÀÚÀ§´ë¿ø
    • <font color='#0000ff'>ìí¿ìÀÍ »óÂ¡ ¾Æº£, À¯¼¼Áß ÃÑ°Ý »ç¸Á<br>¿ëÀÇÀÚ´Â ÀüÁ÷ ÀÚÀ§´ë¿ø</font> ìí¿ìÀÍ »óÂ¡ ¾Æº£, À¯¼¼Áß ÃÑ°Ý »ç¸Á
    ¿ëÀÇÀÚ´Â ÀüÁ÷ ÀÚÀ§´ë¿ø
    ´ñ±Û (200ÀÚÆò) 0°³
    ÀüÃ¼º¸±â
    200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ¡Ø ºñ¼Ó¾î¿Í ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±Û µîÀº ¹Ù·Î »èÁ¦µË´Ï´Ù.
    Æ¯È÷, ±Ù°Å ¾ø´Â ±Û·Î Å¸ÀÎÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ¸é ¹Î¡¤Çü»ç»ó Ã³¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    [´ñ±Û(200ÀÚÆò)¿î¿µ±ÔÄ¢ º¸±â]
    Ã¹¹øÂ° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2022 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top