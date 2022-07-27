¿ï»ê¿¡ È¯°æ¹æ»ç¼± °¨½Ã±â 5±â Ãß°¡¡¦24½Ã°£ °¨½Ã Ã¼Á¦ °¡µ¿

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±¹°¡ È¯°æ¹æ»ç¼± °¨½Ã¸Á°ú ¹æ»ç´É ÇöÀå »óÈ² °øÀ¯ ½Ã½ºÅÛ, ½Ã°¡ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÌµ¿¼³Ä¡Çü °¨½Ã±â¿Í ¿¬°èÇÑ ÅëÇÕ°üÁ¦ Àü¿ë ÇÁ·Î±×·¥µµ µµÀÔÇÑ´Ù.

ÇØ¼ö ¹æ»ç´É ¸ð´ÏÅÍ¸µÀº ¿øÀü ¿À¿°¼öÀÇ ÁÖ¿ä ¹æ»ç¼º ÇÙÁ¾ÀÎ »ïÁß¼ö¼Ò¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ±â À§ÇØ °ü³» ¿¬¾È ¹æ¾îÁø µî 4°÷ ÇØ¼ö¸¦ Ã¤ÃëÇØ ½ÇÇè½Ç¿¡¼­ Á¤¹ÐºÐ¼®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¹æ»ç´É ÇöÀå »óÈ² °øÀ¯½Ã½ºÅÛÀº Æó¼âÈ¸·Î(CC)TV, ¹æ»ç¼± ÃøÁ¤±â, °¡µÎ¹æ¼Û ÀåÄ¡ µî ±â´ÉÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ´Ü¸»±âÀÌ´Ù. Â÷·®¿¡ ºÎÂøÇØ ¿øÀü »ç°í ¹ß»ý ½Ã ÁÖ¹Î ´ëÇÇ ¸ð½À, »ç°í ÇöÀå ¹æ»ç¼±·®À² µî »óÈ²Á¤º¸¸¦ ½Ç½Ã°£À¸·Î »óÈ²½Ç·Î Àü¼ÛÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

½Ã °ü°èÀÚ´Â "°ü³» ´ëºÎºÐÀÌ ¹æ»ç¼±ºñ»ó°èÈ¹±¸¿ª¿¡ Æ÷ÇÔµÇ´Â ¸¸Å­ ½Ã¹Î°ú ¼ÒÅë °­È­·Î ¹æ»ç´É ºÒ¾È°¨À» ÇØ¼ÒÇØ ³ª°¡°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù. Á¶ÇýÁ¤ ±âÀÚ jhj74@iusm.co.kr

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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