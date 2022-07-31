Áß¼Ò Á¦Á¶¡¤ºñÁ¦Á¶¾÷ 8¿ù Ã¼°¨°æ±â µ¿¹Ý 'ÇÏ¶ô'

31ÀÏ Áß¼Ò±â¾÷Áß¾ÓÈ¸ ºÎ»ê¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ(Áö¿ªÈ¸Àå ÇãÇöµµ)°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ '2022³â 8¿ù Áß¼Ò±â¾÷ °æ±âÀü¸ÁÁö¼ö'¿¡ µû¸£¸é ¿ï»êÀÇ Áß±â Á¾ÇÕ °æ±âÀü¸ÁÁö¼ö(SBHI)´Â 76.3À¸·Î Àü´Þ º¸´Ù 5.2p ÇÏ¶ôÇß´Ù.
Á¦Á¶¾÷ SBHI´Â 81.9·Î Àü´Þº¸´Ù 3.4p, ºñÁ¦Á¶¾÷ SBHI´Â 71.3·Î Àü´Þº¸´Ù 6.9p ÇÏ¶ôÇÒ °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù.
°æ±âÀü¸ÁÁö¼ö´Â 100À» ±âÁØÀ¸·Î, ±× ÀÌ»óÀÌ¸é ÇâÈÄ °æ±â°¡ ³ª¾ÆÁú °ÍÀ¸·Î, ÀÌÇÏ¸é °æ±â°¡ ³ªºüÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ ¸¹´Ù´Â ÀÇ¹Ì´Ù.
¿ï»êÁö¿ª Áß¼Ò±â¾÷µéÀÇ 7¿ù Á¾ÇÕ °æ¿µ½ÇÀû(SBHI)´Â 75.0À¸·Î 1.0p ÇÏ¶ôÇß´Ù.
Á¦Á¶¾÷ °æ¿µ½ÇÀûÀº Àü´Þ ´ëºñ 7.1p »ó½ÂÇÑ 79.2¸¦ ±â·ÏÇÑ ¹Ý¸é ºñÁ¦Á¶¾÷Àº Àü´Þ ´ëºñ 8.2p ÇÏ¶ôÇÑ 71.3À» ±â·ÏÇß´Ù.
¿ï»ê Áß¼Ò Á¦Á¶¾÷Ã¼µéÀÇ Æò±Õ °¡µ¿·üÀº Áö³ 6¿ù 75.7·Î Àü´Þ ´ëºñ 1.6p »ó½ÂÇß´Ù.
¿ÃÇØ 7¿ù ºÎ»ê¡¤¿ï»ê Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ °¡Àå Å« °æ¿µ¾Ö·Î´Â ÀÎ°Çºñ »ó½Â(56.0%), ¿øÀÚÀç °¡°Ý»ó½Â(46.4%), ³»¼öºÎÁø(43.7%) µîÀÇ ¼øÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø Á¶»ç´Â Áö¿ª Áß¼Ò±â¾÷ 343°³ »ç¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Áö³ 14ÀÏºÎÅÍ 20ÀÏ±îÁö Á¶»çÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
ºÎ»ê¿ï»êÁß¼Ò±â¾÷Áß¾ÓÈ¸ ÇãÇöµµ È¸ÀåÀº "°í¹°°¡¡¤°í±Ý¸®¡¤°íÈ¯À²ÀÇ '°æÁ¦3°í(ÍÔ)'Çö»ó°ú °æ±âÄ§Ã¼ ¿ì·Á·Î Áß¼Ò±â¾÷ Ã¼°¨°æ±â°¡ ´Ù¼Ò ³Ã°¢µÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù"¶ó¸ç, "¼¼°èÀûÀÎ ÀÎÇÃ·¹ÀÌ¼Ç°ú ±Û·Î¹ú °æ±âÄ§Ã¼ Á¶ÁüÀº Áß¼Ò±â¾÷¿¡ Å« ¾ÇÀç·Î ´Ù°¡¿À°í ÀÖ´Ù. Á¤ºÎ°¡ ÃßÁø ÁßÀÎ ¸ð·¡ÁÖ¸Ó´Ï °°Àº ±â¾÷±ÔÁ¦ Çõ½Å, ¹ýÀÎ¼¼ °¨¸é µî ±â¾÷ È°¼ºÈ ´ëÃ¥ÀÇ Á¶¼ÓÇÑ ½ÃÇàÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
°ÅÂ¾Æ ±âÀÚ kt25@iusm.co.kr
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