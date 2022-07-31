Áß¼Ò Á¦Á¶¡¤ºñÁ¦Á¶¾÷ 8¿ù Ã¼°¨°æ±â µ¿¹Ý 'ÇÏ¶ô'

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¿ï»êÁö¿ª Áß¼Ò±â¾÷µéÀÇ 7¿ù Á¾ÇÕ °æ¿µ½ÇÀû(SBHI)´Â 75.0À¸·Î 1.0p ÇÏ¶ôÇß´Ù.

Á¦Á¶¾÷ °æ¿µ½ÇÀûÀº Àü´Þ ´ëºñ 7.1p »ó½ÂÇÑ 79.2¸¦ ±â·ÏÇÑ ¹Ý¸é ºñÁ¦Á¶¾÷Àº Àü´Þ ´ëºñ 8.2p ÇÏ¶ôÇÑ 71.3À» ±â·ÏÇß´Ù.

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  • ±¹¹ÎÀÇÈû, ºñ´ëÀ§ Ã¼Á¦ ÀüÈ¯ Ä£À±°è ÁÖµµ ¾Æ·¡ ¡®¼ÓµµÀü¡¯
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    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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