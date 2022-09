문화체육관광부의 '집콕·집밖 문화생활 추석 특별전(http://www.culture.go.kr/home)'에서는 집에서 비대면으로 즐길수 있는 다양한 문화콘텐츠를 만날수 있다.





집에서 즐길 수 있는 비대면 문화예술 콘텐츠도 다양하다.문화체육관광부의 '집콕·집밖 문화생활 추석 특별전(http://www.culture.go.kr/home)'에 따르면, 국립중앙박물관의 '어느 수집가의 초대', 아르코미술관의 융·복합 예술기획 '땅속 그물 이야기', 경기문화재단 임진각 공공예술기획 '우리는 하나(We are the One)' 등 실감형 전시콘텐츠를 비롯한 다양한 전시콘텐츠를 집에서 즐길 수 있다.국립현대미술관 어린이박물관의 '한국의 미소 반가사유상', 신나는 전통문화 놀이 '한바탕 마당놀이-방구석 참여 잇기(챌린지)' 등 어린이 맞춤형 콘텐츠도 만나볼 수 있다.고은정 기자 kowriter1@iusm.co.kr

