³²ÇØÇØ°æÃ», °¡Â¥¼®À¯.¸é¼¼À¯ ºÒ¹ýÀ¯Åë Æ¯º°´Ü¼Ó

15ÀÏ ³²ÇØÇØ°æÃ»¿¡ µû¸£¸é ÀÌ¹ø ´Ü¼ÓÀº ¾î¾÷ÀÎ µî ¼ö±ÞÀÚ À§ÁÖÀÇ ´Ü¼Ó¿¡¼ ¹þ¾î³ª Á¤À¯»ç, ÆÇ¸Å´ë¸®Á¡, ±ÞÀ¯¾÷Ã¼ µî °ø±ÞÀÚ¿Í Ãë±ÞÀÚ À§ÁÖÀÇ ºÒ¹ý À¯ÅëÇàÀ§¸¦ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ´Ü¼ÓÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. Æ¯È÷ °íÀ¯°¡ Àå±âÈ¿¡ µû¸¥ ¸é¼¼À¯ ¼ö±ÞÀÚ¿Í °ø±ÞÀÚ°£ °áÅ¹ÇÑ Á¶Á÷Àû ºÒ¹ýÀ¯Åë »ç¹üÀÌ ºó¹øÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÁýÁß´Ü¼Ó¿¡ ³ª¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ ³²ÇØÇØ°æÃ»Àº ÇØ¾ç¼ö»êºÎ¿Í ¼öÇù, ¼¼°ü µî °ü°è±â°ü°úÀÇ ±ä¹ÐÇÑ Á¤º¸°øÀ¯¸¦ ÅëÇØ ´Ü¼ÓÀÇ È¿À²¼ºÀ» ³ôÀÎ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
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