¿ï»ê°úÇÐ´ëÇÐ±³ 2022ÇÐ³âµµ 2ÇÐ±â À¯·¹Ä« ÇÁ·Î±×·¥ °³°­½Ä °³ÃÖ

|¿ï»ê°úÇÐ´ëÇÐ±³°¡ ºñ±³°ú ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ 'À¯·¹Ä«' ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ 2022ÇÐ³âµµ 2ÇÐ±â °³°½ÄÀ» 15ÀÏ µ¿ºÎÄ·ÆÛ½º 1´ëÇÐ°ü ´ë°´ç¿¡¼ °³ÃÖÇß´Ù.
¿ï»ê°úÇÐ´ëÀÇ À¯·¹Ä«´Â ÇÐ»ýµéÀÇ ´ëÇÐ »ýÈ° ÇÐ½À µ¿±â Çâ»ó ¹× Èï¹Ì À¯¹ßÀ» ÅëÇØ ÀçÇÐ»ýÀÇ ÀûÀÀ·ÂÀ» Çâ»óÇÏ°í, Ã¢ÀÇÀûÀÌ°í À¶ÇÕÀûÀÎ »ç°í¸¦ ÇÔ¾çÇÏ±â À§ÇÑ Ã¼ÇèÈ°µ¿ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.
À¯·¹Ä«´Â Áö³ 2018³â 2ÇÐ±â¿¡ Ã³À½ ½ÃÀÛµÅ ¿ÃÇØ 1ÇÐ±â±îÁö ÃÑ ÀÏ°ö Â÷·Ê ÁøÇàµÅ 2,063¸íÀÇ ÀçÇÐ»ýÀÌ Âü¿©ÇÑ ´ëÇÐÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ºñ±³°ú ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. ¿ï»ê°úÇÐ´ë´Â ±âÁ¸ Âü¿©ÀÚÀÇ ¼ö¿äÁ¶»ç¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¸Å ÇÐ±â »õ·Î¿î ÇÁ·Î±×·¥À» °³¹ß ¹× ¿î¿µÇØ 7Â÷±îÁö 4.62Á¡(5Á¡ ¸¸Á¡)ÀÇ ³ôÀº Æò±Õ ÇÁ·Î±×·¥ ¸¸Á·µµ¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø 2ÇÐ±â¿¡´Â ¡âÆÛ½º³Î Çâ¼ö ¡âº¸ÄÃ Æ®·¹ÀÌ´× ¡â¸Å³Ê°¡ ¿ÍÀÎÀ» ¸¸µç´Ù ¡âÄ¶¸®±×¶óÇÇ ¡â¸ðÀÇÅõÀÚÀÇ ¼¼°è ¡âÇÔ²²Å¸´Â ¸ÞÅ¸¹ö½º : ZEP ¡âK-POP ¹æ¼Û ´í½º ¡â¸ñ¼Ò¸® ±³Á¤ ¡â¹éµå·Ó ÆäÀÎÆÃ ¡âÄ®¸²¹Ù µî ÃÑ 10°³ ¼¼ºÎ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ 16°³ °ÁÂ°¡ °³¼³µÆÀ¸¸ç, ÀçÇÐ»ý 350¿© ¸íÀÌ Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ °³°½Ä¿¡¼´Â 2ÇÐ±â À¯·¹Ä« ÇÁ·Î±×·¥À» ¹Ì¸® Ã¼ÇèÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Â ºÎ½º(¿ÍÀÎ¡¤Çâ¼ö ¸¸µé±â, ¸ñ¼Ò¸® ±³Á¤, Ä¶¸®±×¶óÇÇ, Ä®¸²¹Ù)¿Í °¢Á¾ ¸ÔÀ»°Å¸® ¹× Áñ±æ °Å¸®°¡ ÁØºñµÅ ÀçÇÐ»ýÀÇ Èï¹Ì¸¦ ºÏµ¸¾Ò´Ù.
ÀÌ¹ø 'Ä®¸²¹Ù' ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â Ä¡À§»ýÇÐ°ú 1ÇÐ³â ±è¹ÎÃ¤ ÇÐ»ýÀº "Æò¼Ò Ä®¸²¹Ù¸¦ ¹è¿ì°í ½Í¾ú´Âµ¥ ±³¼ö´ÔÀÇ ±ÇÀ¯·Î À¯·¹Ä«¿¡ Âü¿©ÇÏ°Ô µÆ´Ù"¸ç "»õ·Î¿î ¾Ç±â¸¦ ¹è¿ï »ý°¢ÇÏ´Ï ¼³·¹°í, ÇÑ ÇÐ±â µ¿¾È À¯·¹Ä« ÇÁ·Î±×·¥À» Àß ¼öÇàÇØ¼ »ö´Ù¸¥ °æÇè°ú Ãë¹Ì¸¦ °®´Â ½Ã°£ÀÌ µÇµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù"¶ó°í Âü¿© ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
À¯·¹Ä« ÇÁ·Î±×·¥À» ÃÑ°ýÇÏ´Â ¿ï»ê°úÇÐ´ëÇÐ±³ À¯¼ö°æ ±³¼öÇÐ½ÀÁö¿ø¼¾ÅÍÀåÀº "¸Å ÇÐ±â »õ·Î¿î ÇÁ·Î±×·¥ ¹ß±¼°ú °³¹ßÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀçÇÐ»ýµéÀÌ 2ÇÐ±â À¯·¹Ä« ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇÏ¿© ´ëÇÐ »ýÈ°¿¡ Àß ÀûÀÀÇÏ°í, Èï¹Ì¸¦ Ã£À½°ú µ¿½Ã¿¡ ÀÚ½ÅÀÇ ¸¶À½°ú »ý°¢µµ µé¿©´Ùº¸´Â ±âÈ¸°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù"¶ó°í ÀÎ»ç¸»À» ÀüÇß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ