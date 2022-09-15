¿ï»ê°úÇÐ´ëÇÐ±³ 2022ÇÐ³âµµ 2ÇÐ±â À¯·¹Ä« ÇÁ·Î±×·¥ °³°­½Ä °³ÃÖ

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ÀÌ¹ø 2ÇÐ±â¿¡´Â ¡âÆÛ½º³Î Çâ¼ö ¡âº¸ÄÃ Æ®·¹ÀÌ´× ¡â¸Å³Ê°¡ ¿ÍÀÎÀ» ¸¸µç´Ù ¡âÄ¶¸®±×¶óÇÇ ¡â¸ðÀÇÅõÀÚÀÇ ¼¼°è ¡âÇÔ²²Å¸´Â ¸ÞÅ¸¹ö½º : ZEP ¡âK-POP ¹æ¼Û ´í½º ¡â¸ñ¼Ò¸® ±³Á¤ ¡â¹éµå·Ó ÆäÀÎÆÃ ¡âÄ®¸²¹Ù µî ÃÑ 10°³ ¼¼ºÎ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ 16°³ °­ÁÂ°¡ °³¼³µÆÀ¸¸ç, ÀçÇÐ»ý 350¿© ¸íÀÌ Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

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ÀÌ¹ø 'Ä®¸²¹Ù' ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â Ä¡À§»ýÇÐ°ú 1ÇÐ³â ±è¹ÎÃ¤ ÇÐ»ýÀº "Æò¼Ò Ä®¸²¹Ù¸¦ ¹è¿ì°í ½Í¾ú´Âµ¥ ±³¼ö´ÔÀÇ ±ÇÀ¯·Î À¯·¹Ä«¿¡ Âü¿©ÇÏ°Ô µÆ´Ù"¸ç "»õ·Î¿î ¾Ç±â¸¦ ¹è¿ï »ý°¢ÇÏ´Ï ¼³·¹°í, ÇÑ ÇÐ±â µ¿¾È À¯·¹Ä« ÇÁ·Î±×·¥À» Àß ¼öÇàÇØ¼­ »ö´Ù¸¥ °æÇè°ú Ãë¹Ì¸¦ °®´Â ½Ã°£ÀÌ µÇµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù"¶ó°í Âü¿© ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.

À¯·¹Ä« ÇÁ·Î±×·¥À» ÃÑ°ýÇÏ´Â ¿ï»ê°úÇÐ´ëÇÐ±³ À¯¼ö°æ ±³¼öÇÐ½ÀÁö¿ø¼¾ÅÍÀåÀº "¸Å ÇÐ±â »õ·Î¿î ÇÁ·Î±×·¥ ¹ß±¼°ú °³¹ßÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀçÇÐ»ýµéÀÌ 2ÇÐ±â À¯·¹Ä« ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇÏ¿© ´ëÇÐ »ýÈ°¿¡ Àß ÀûÀÀÇÏ°í, Èï¹Ì¸¦ Ã£À½°ú µ¿½Ã¿¡ ÀÚ½ÅÀÇ ¸¶À½°ú »ý°¢µµ µé¿©´Ùº¸´Â ±âÈ¸°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù"¶ó°í ÀÎ»ç¸»À» ÀüÇß´Ù.




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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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