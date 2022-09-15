|¼¼°è ÃÖÃÊ 1227MW ±Ô¸ðÀÇ LNG/LPG °â¿ë ¹ßÀü¼ÒÀÎ 'SK°¡½º(ÁÖ) ¿ï»ê GPS ±â°ø½Ä'ÀÌ 15ÀÏ ¿ï»ê ¹ÌÆ÷±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö ¿ë¿¬¡¤ºÎ°îÁö±¸ ³» °Ç¸³ ºÎÁö¿¡¼ ¿¸° °¡¿îµ¥ ±èµÎ°â ¿ï»ê½ÃÀå, ÃÖÃ¢¿ø SK°¡½º ºÎÈ¸Àå, À±º´¼® SK°¡½º ´ëÇ¥ÀÌ»ç, ±è±âÈ¯ ¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀå, ÀÌÀ±Ã¶ ¿ï»ê»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò È¸Àå, ÀÌ¿ëÈÆ UNIST ÃÑÀå, Á¶½ÂÈ£ ¿ï»ê GPS ´ëÇ¥ÀÌ»ç, °°¨Âù »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ Àü·Â»ê¾÷Á¤Ã¥°úÀå µî Âü¼® ³»ºóµéÀÌ ½Ã»ðÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¼º¸¸ ±âÀÚ
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